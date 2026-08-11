El entrenador del Guadalajara destapó que tendrá equipo parchado nuevamente para el último cotejo de la Leagues Cup, ya que está pensando en el juego contra Santos del fin de semana.

Chivas continúa registrando malas noticias en los días recientes, debido a que el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, ha confirmado que hay algunos jugadores entre algodones, por lo que destapó que dos de ellos están descartados para jugar el tercer partido de la Leagues Cup 2026 contra Seattle Sounders.

Durante la conferencia de prensa previa al partido contra la escuadra de la MLS, el entrenador argentino confirmó que tanto José Castillo y Daniel Aguirre, quienes no participaron el fin de semana contra el FC Dallas, volverán a estar ausentes para este compromiso, en donde además, confirmó que está en duda la participación de Omar Govea por una molestia.

“Tenemos que ver, porque tenemos a algunos jugadores que el partido anterior no estuvieron como José Castillo y Daniel Aguirre que sí pudieron participar en el primer partido. Castillo, para mañana esta descartado y Dani Aguirre también. Justamente tengo a Omar a lado mío para ver su evolución porque también terminó tocado del tobillo“, explicó el comunicador en conferencia de prensa.

Gabriel Milito prioriza el juego contra Santos en la Liga MX

Con la eliminación de la Leagues Cup, el Guadalajara apostaría por utilizar un cuadro alterno contra el Seattle Sounders, para que su equipo titular de jugadores llegue con cierto descanso a encarar el duelo por la jornada 4 del Apertura 2026, ya que Gabriel Milito consideró el juego con Santos Laguna como “trascendental” para los rojiblancos.

“Es pensar en el partido de mañana y también pensar en el partido con Santos, que es un partido trascendental como cada uno de los partidos que vamos a jugar. Tenemos el entrenamiento de esta tarde para evaluar y tomar la decisión, espero la más acertada, de cara al inicio del partido. Y que la decisión que tomemos, no tenga ningún inconveniente de cara al domingo, que es un partido trascendental para nosotros“, concluyó.

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¿Quiénes reemplazarían a Daniel Aguirre y José Castillo en contra Seattle Sounders?

La realidad es que Gabriel Milito cuenta con muchas opciones para reemplazar a ambos defensores, en donde Diego Campillo apuntaría a ser el sustituto de Daniel Aguirre como central por derecha, mientras que para reemplazar a José Castillo, el entrenador podría recurrir a Ángel Chávez o Miguel Tapias. Otra alternativa es repetir lo hecho contra FC Dallas y colocar en esa zona a Bryan González.