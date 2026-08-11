Hugo Camberos está en la mira del Ajax y el Feyenoord, pero tendrían que pagar una millonada para llevárselo.

Hugo Camberos se convirtió en la gran figura de la Selección Mexicana Sub-20 durante el Premundial de la Concacaf, pero su enorme actuación no solamente lo puso como uno de los grandes talentos de Chivas, sino como el mejor futbolista de toda la competencia. El canterano rojiblanco conquistó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo y la Bota de Oro como máximo goleador, después de marcar cinco anotaciones con el Tricolor.

El extraordinario torneo de Camberos provocó que clubes importantes de Países Bajos como Ajax y Feyenoord pusieran sus ojos en el futbolista de Chivas. De hecho, de acuerdo con los reportes, ambos equipos enviaron visores para observarlo directamente durante la final contra Estados Unidos, por lo que el atacante rojiblanco podría acercarse cada vez más a dar el salto al futbol europeo, aunque primero tendría que existir un acuerdo con el Guadalajara.

Hugo Camberos ganó el Balón y la Bota de Oro.

Y es que precisamente la postura de Chivas podría convertirse en el principal obstáculo para que Camberos llegue al Viejo Continente. Cabe recordar que el canterano ya había despertado interés del Brujas de Bélgica en el pasado, pero aquella negociación no llegó a buen puerto debido a que el Guadalajara y el club europeo no consiguieron ponerse de acuerdo en el precio del jugador.

Ahora la situación podría ser todavía más complicada para Ajax, Feyenoord o cualquier otro equipo que quiera llevarse al joven atacante. Camberos renovó su contrato con Chivas hace aproximadamente un año y su nueva cláusula de rescisión quedó establecida en 10 millones de dólares, cantidad que tendría que pagar cualquier club que quiera hacerse con los servicios de la cada vez más cotizada joya rojiblanca sin necesidad de negociar una cifra diferente con el Guadalajara.

Por ahora habrá que esperar para conocer cuál será la postura definitiva de Chivas respecto al futuro de Camberos. La falta de minutos con Gabriel Milito podría convertirse en un problema incluso desde el punto de vista económico, pues un futbolista que no tiene actividad regularmente puede perder valor en el mercado. Por ello, la decisión sobre cuánta participación tendrá el canterano en el primer equipo ya no solamente representa una cuestión deportiva para el Rebaño Sagrado, sino también una decisión que podría tener importantes consecuencias económicas.

Hugo Camberos reportó con Chivas en Seattle junto a Santiago Sandoval y Samir Inda

Después de conquistar el Premundial Sub-20, Hugo Camberos ya reportó con Chivas en Seattle junto a Santiago Sandoval y Samir Inda. Los tres canteranos se reincorporaron al plantel rojiblanco después de su gran participación con México y ahora estarán nuevamente a disposición de Gabriel Milito, quien deberá decidir cuándo es el momento adecuado para comenzar a darles minutos con el primer equipo. Para Camberos, además, será una oportunidad importante para demostrar que su extraordinario nivel con el Tricolor también puede trasladarse al Guadalajara, aunque todo dependerá de los minutos que tenga.