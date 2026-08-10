La derrota de Chivas dejó en evidencia que Gabriel Milito falló en la Leagues Cup y que es necesario dar un golpe de timón sobre la intención de mantener en la alineación titular a jugadores como Fernando González, Luis Romo y Armando González. En medio de este panorama, el técnico argentino sorprendió debido a que Luis Rey no tuvo minutos, mientras que Bryan González jugó como titular en un partido que no paró de sufrir. ¿Canterano del Guadalajara está cepillado?

Es un hecho que el Rebaño Sagrado cuenta con un jugador borrado, pero por trabajar como un profesional se mantiene en el primer equipo y sin pasar lo que vivieron Alan Pulido y Érick Gutiérrez. Se trata de Miguel Tapias, quien no fue tenido en cuenta por el técnico argentino en la Liguilla del Clausura 2026 a pesar de las bajas por lesión.

En medio de este contexto, daría la sensación de que Gabriel Milito tomó una decisión similar con Luis Gabriel Rey debido a que no fue tenido en cuenta en un partido clave para jugar ante FC Dallas por la Leagues Cup cuando José Castillo era baja por lesión. La solución del técnico argentino fue poner en esa posición a Bryan González y de carrilero izquierdo a Miguel Gómez.

Luis Rey jugó un puñado de minutos en la Leagues Cup. (Foto: IMAGO7)

Uno podría llegar a entender que Miguel Tapias no entra en la consideración del técnico porque es un jugador dotado para luchar y recuperar el balón a diferencia de Diego Campillo, quien, además de defender bien, sabe jugar con la pelota. Sin embargo, en el caso de Rey es llamativo porque es un jugador que sabe recuperar la pelota y además no solo puede jugar de zaguero, sino que también de contención. No queda claro qué sucedió, pero sí es un interrogante que el argentino responderá en los próximos días.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Imagen generada por ChatGPT)

¿Qué va a suceder con Armando González, Luis Romo y Fernando González?

Es un hecho que Armando González, Luis Romo y Fernando González no viven su mejor momento en Chivas, motivo por el cual ya muchos aficionados piden que sean suplentes. El sábado Gabriel Milito ya comenzó a marcar una futura decisión debido a que decidió sacar al Oso y la Hormiga, mientras que el capitán se quedó en el equipo.

Habrá que esperar a ver qué sucede el próximo domingo cuando el Rebaño Sagrado visite a Santos Laguna por la jornada cuatro del Apertura 2026. Seguramente Romo vaya de inicio, mientras que será un interrogante lo que pueda suceder con el atacante y el contención.