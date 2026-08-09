Chivas acaba de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que ya piensa en Santos Laguna. Por otro lado, Javier Mier respaldó a Gabriel Milito, Hugo Camberos se consagró campeón de goleo y Santiago Sandoval jugó la Final ante Estados Unidos. Por último, el Guadalajara Femenil goleó a Puebla por 4-1.

En Chivas no se piensa en la Leagues Cup y se visualiza la mejor manera para llegar al choque contra Santos Laguna por el Apertura 2026. En medio de este contexto, Javier Mier rompió el silencio y dejó en claro, sin decirlo, que Gabriel Milito se mantiene en el Guadalajara. A su vez, Hugo Camberos se consagró campeón de goleo del Premundial Sub-20 y Santiago Sandoval fue titular en la Final que el Tri le ganó a Estados Unidos. Por último, el equipo de Antonio Contreras superó a Puebla por goleada.

Javier Mier respaldó a Gabriel Milito

Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias en la Leagues Cup debido a que quedó eliminado ante FC Dallas. Tras el partido, Javier Mier, sin nombrarlo, rompió el silencio para respaldar el proyecto de Gabriel Milito. “Equilibrio y estabilidad. Juntos”, expresó el director deportivo en Instagram junto a una fotografía de los jugadores.

Hugo Camberos campeón de goleo del Premundial Sub-20

Hugo Camberos no solo se consagró campeón del Premundial Sub-20, sino que además se quedó con el campeonato de goleo con cinco goles. Detrás de él finalizó en la segunda posición Rubén Ramos, de Estados Unidos, con cuatro dianas. A su vez, la CONCACAF lo nombró el mejor jugador del torneo.

Santiago Sandoval titular en el Tri Sub-20

Al igual que ante Canadá, Santiago Sandoval volvió a ser titular con la Selección Mexicana Sub-20. El canterano y joven promesa que protege Gabriel Milito viene de recibir una intervención quirúrgica luego de haberse fracturado la falange de su dedo y pudo formar parte del equipo que superó a Estados Unidos por 2-0 en la Final del Premundial Sub-20.

Alex Diego, timonel del Tri, decidió también alinear de titulares a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Samir Inda, Camberos y Sandoval. No hay que dejar pasar que Camberos no solo fue campeón de goleo, sino que también el MVP del torneo. A su vez, Hernández se llevó el premio Fair Play, mientras que Cristo Navarrete fue considerado el mejor guardameta del campeonato.

Chivas Femenil goleó a Puebla

Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 y su regreso fue con goleada por 4-1 ante Puebla. Jasmine Casárez abrió el marcador, Joseline Montoya marcó el 2-0, Alicia Cervantes anotó el tercero de tiro libre y Denise Castro puso cifras definitivas. El Rebaño Sagrado es segundo en el Grupo B con seis puntos detrás de América.