Chivas no estuvo a las alturas de la circunstancias luego de haber perdido por 1-0 contra FC Dallas por la Leagues Cup 2026. Luego de lo vivido en San José, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo del Rebaño Sagrado, señaló que el equipo de Gabriel Milito sigue siendo candidato al título, motivo por el cual se le va a exigir. A su vez, afirmó que el equipo de Gabriel Milito defiende mal.

No cabe ninguna duda de que el Guadalajara no vive una crisis deportiva porque aún mantiene su idea de juego. Sin embargo, los delanteros se encuentran con la pólvora mojada, mientras que en defensa no se para de fallar.

Tras quedar a un paso de la eliminación de la Leagues Cup 2026, Gabriel Milito y Chivas comenzaron a recibir una gran cantidad de críticas por la derrota sufrida ante FC Dallas. Uno de los exdirectivos del Guadalajara que le cayó al técnico argentino fue Francisco Gabriel de Anda en la mesa de Futbol Picante.

Gabriel Milito no pudo avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. (Foto: IMAGO7)

“El otro paso que yo le vi a este equipo en los dos partidos de la Leagues Cup es que te defiende muy mal cuando existen los cambios y de pronto los jugadores que son defensivos no saben o quedan a medio término decir ‘Voy y arriesgo’ por la necesidad de ganar y pierdo la marca al ataque, se desprotegen y se desconfiguran atrás, esta es la siguiente fase: ‘ya te generé, ahora hay que concretarlas y ahora hay que defender mejor’”, comentó.

Y agregó: “Además, me llama la atención porque Milito fue defensa y muy buen defensa central. Tú tienes que aplicar la defensa en ataque, fantástico tiene que ser, tú tienes posesión, tú dominas al rival, atrás bien parado siempre, tú no te puedes desentender, estoy viendo la pelota, no te puedes desentender, a Chivas le pasa muy a menudo porque no ha corregido”.

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Paco de Anda considera que Chivas es candidato al título

A pesar de la eliminación ante FC Dallas, Paco de Anda considera que Chivas es candidato a quedarse del Apertura 2026 de la Liga MX, pero no tiene margen de maniobra ya que es llegar a la Final o fracasar.

“Sigo pensando que Chivas sí va a ser candidato al título y tiene la exigencia porque Milito ya va a ser su tercer torneo, el primero llegó le cambió la cara a Chivas, le cambió la cara a Chivas, el siguiente el siguiente fue mejor todavía, pero sí toman hay que tomar en cuenta que le quitaron a los seleccionados. Ya ahorita ya le eliminaron de un torneo, donde sí estoy muy de acuerdo contigo es que hay que exigirle, pero además creo que aquí todos le decimos. Ya no tiene margen de maniobra, tiene que llegar a la final, tiene que pelear por el título”, analizó el exdirectivo de Chivas.