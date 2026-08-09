El Guadalajara quedó eliminado de la competencia entre la Liga MX y la MLS, pero surgieron muchos detalles en las últimas horas.

Chivas vivió una noche de pesadilla y quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 al perder frente al FC Dallas por marcador de 1-0 en el segundo juego de la competencia, en un partido en el que el Rebaño dominó de principio a fin; sin embargo, la pelota sigue sin querer entrar en la portería rival pese al dominio rojiblanco.

Gabriel Milito quedó afectado, pero admite su culpa en eliminación

El entrenador del Guadalajara dio la cara ante los medios de comunicación y admitió abiertamente que él es el responsable de la eliminación de la Leagues Cup, en donde fue autocrítico e inclusive reconoció que sus cambios perjudicaron al equipo en su deseo de buscar el empate contra FC Dallas.

“Primer tiempo fue bueno, en el segundo tiempo no fue como imaginé, Las decisiones son mías y debo asumir la responsabilidad por haber empeorado el rendimiento del equipo. No haber podido darles una alegría a tanta gente que nos acompañó, produce mucho dolor y tristeza. No solamente el quedar fuera en el segundo partido, sino también que generamos mucha ilusión“, declaró con un semblante claramente afectado.

Luis Romo realizó una salvada espectacular

Después de ser el blanco de críticas por parte de los aficionados por fallar el penalti contra Los Angeles FC, Luis Romo trató de reivindicarse, en donde protagonizó una salvada espectacular para evitar la caída de la portería rojiblanca, aunque a la postre resultó inútil porque el Rebaño perdió contra la escuadra estadounidense.

Miguel Gómez falló la jugada más clara de Chivas

El Rebaño Sagrado dominó el partido de principio a fin, en donde la jugada más clara sobre la portería del FC Dallas se presentó en la recta final del primer tiempo, en donde Luis Romo se sumó al ataque y mandó una diagonal retrasada para la llegada por sorpresa de Miguel Gómez, quien llegó de frente, pero remató defectuosamente la pelota.

Samir Inda se burló de jugador canadiense

Los ánimos durante las Semifinales del Premundial Sub 20 entre México y Canadá se estuvieron calentando durante el partido, sobre todo por la actitud de los futbolistas de la Hoja de Maple tras irse arriba en el marcador, por lo que cuando llegó la expulsión, el jugador de Chivas, Samir Inda, comenzó a burlarse y a decirle “adiós” al sancionado.