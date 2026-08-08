Así marcha el Guadalajara en la competencia internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS, en donde solamente los cuatro mejores de cada competencia avanzarán a los Cuartos de Final.

La Leagues Cup se ha convertido en un dolor de cabeza para Chivas en los años recientes, ya que pese a que la escuadra rojiblanca ha tratado de darle la debida seriedad, el conjunto tapatío ha tenido muchas dificultades para conseguir las victorias que le permitan trascender, por lo que se está al borde de la eliminación.

Ahora, en esta edición 2026 no arrancó de la mejor manera al empatar contra Los Angeles FC y dejar escapar el punto extra en la tanda de penaltis y ahora se sumó una derrota contra el FC Dallas en el PayPal Park de San José, California, por lo que la presión se incrementará sobre Gabriel Milito.

Hay que recordar que en esta competencia se enfrentan clubes de la Liga MX contra clubes de la MLS, en donde se arman un par de tablas de posiciones de cada país, en donde los mejores cuatro de cada competencia son los clubes que avanzarán a los Cuartos de Final.

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX en la Leagues Cup 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.