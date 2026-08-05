El exjugador argentino naturalizado mexicano y que inclusive jugó el Mundial del 2002 con el Tricolor, explicó las razones por las que considera al Rebaño como contendiente en ambas competencias.

Chivas es el equipo que mejor futbol despliega de toda la Liga MX desde el torneo pasado con Gabriel Milito en el banquillo, por lo que muchos especialistas ponen al Rebaño como el candidato número uno al título del Apertura 2026, por lo que ahora también le ponen la etiqueta de contendiente en la Leagues Cup.

Muchos detractores del Guadalajara aseguran que solamente los exjugadores rojiblancos son los que hablan maravillas del proyecto del conjunto tapatío; sin embargo, eso no es verdad, ya que el exfutbolista argentino, naturalizado mexicano, Gabriel Caballero, asegura que el chiverío podría ganar ambas competencias.

“Chivas es candidato a ganar la Leagues Cup y también es candidato a ganar la Liga. Las dos cosas. Porque tiene plantel, porque tiene técnico y porque tiene buenos jugadores. Si logra ganar la Leagues Cup le va a dar”, declaró el exjugador y ahora analista de la cadena Fox.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó un doblete?

El Guadalajara consiguió la hazaña de ganar el título de Liga MX y la Copa MX en el Clausura 2017 bajo la tutela del entrenador Matías Almeyda, por lo que al año siguiente se proclamaron campeones de la Concachampions 2018, trofeo que les dio el boleto al Mundial de Clubes.

Chivas, con pésimos antecedentes en Leagues Cup

Desde la implementación de esta competencia en la que se enfrentan los clubes de la Liga MX con los de la MLS, el Guadalajara ha tenido malos desempeños, ya que ha quedado eliminado en la primera fase en cada una de las ocasiones en que participó, por lo que desea cambiar el panorama en esta edición del 2026.