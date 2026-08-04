Chivas dio a conocer su lista de convocados con los que Gabriel Milito encarará la Leagues Cup 2026; sin embargo, se dieron a conocer las listas oficiales desde la página oficial de la competencia, en donde se reveló que el Rebaño registró a seis jugadores más, aunque nadie se había dado cuenta.
El Guadalajara reveló hace unas horas que encararía sus compromisos contra Los Angeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders con 24 futbolistas, aunque en realidad serían 30 elementos, aunque algunos de ellos no están a disposición en este momento por el cuerpo técnico del entrenador argentino.
En los registros de la Leagues Cup aparecen los nombres de juveniles como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón, Jesús Hernández y Sergio Aguayo, aunque los mantendría como opciones en caso de emergencia y sea requerido por el cuerpo técnico.
Hay que recordar que los primeros tres canteranos de Chivas continúan participando en el Premundial de la categoría Sub 20, en donde actualmente ya están instalados en Semifinales, por lo que su reincorporación al primer equipo rojiblanco está muy cerca de concretarse.
Chivas registró a dos jugadores que podrían irse en las próximas semanas
Directiva y cuerpo técnico del Guadalajara decidieron incluir en los registros tanto a Miguel Tapias como a Sergio Aguayo, futbolistas que estarían en conversaciones con otros equipos para tratar de concretar sus respectivas salidas del Rebaño, en donde el zaguero lo haría rumbo al FC Juárez, mientras que el delantero al Deportes Tolima de Colombia.
Convocatoria completa de Chivas para la Leagues Cup 2026
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Robinho Romero
- José Castillo
- Diego Campillo
- Bryan González
- Ángel Chávez
- Richy Ledezma
- Luis Romo
- Micky Tapias
- Daniel Aguirre
- Miguel Gómez
- Omar Govea
- Luis Rey
- Leonel Calderón
- Samir Inda
- Fernando González
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Brian Gutiérrez
- Efraín Álvarez
- Jonathan Pérez
- Jordan Carrillo
- Kevin Castañeda
- Roberto Alvarado
- Ricardo Marín
- Ángel Sepúlveda
- Armando González
- Sergio Aguayo
- Jesús Hernández