El Guadalajara anunció una lista incompleta de convocados para los tres duelos de la competencia contra la MLS, en donde habría seis jugadores de reserva.

Chivas dio a conocer su lista de convocados con los que Gabriel Milito encarará la Leagues Cup 2026; sin embargo, se dieron a conocer las listas oficiales desde la página oficial de la competencia, en donde se reveló que el Rebaño registró a seis jugadores más, aunque nadie se había dado cuenta.

El Guadalajara reveló hace unas horas que encararía sus compromisos contra Los Angeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders con 24 futbolistas, aunque en realidad serían 30 elementos, aunque algunos de ellos no están a disposición en este momento por el cuerpo técnico del entrenador argentino.

En los registros de la Leagues Cup aparecen los nombres de juveniles como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón, Jesús Hernández y Sergio Aguayo, aunque los mantendría como opciones en caso de emergencia y sea requerido por el cuerpo técnico.

Hay que recordar que los primeros tres canteranos de Chivas continúan participando en el Premundial de la categoría Sub 20, en donde actualmente ya están instalados en Semifinales, por lo que su reincorporación al primer equipo rojiblanco está muy cerca de concretarse.

Chivas registró a dos jugadores que podrían irse en las próximas semanas

Directiva y cuerpo técnico del Guadalajara decidieron incluir en los registros tanto a Miguel Tapias como a Sergio Aguayo, futbolistas que estarían en conversaciones con otros equipos para tratar de concretar sus respectivas salidas del Rebaño, en donde el zaguero lo haría rumbo al FC Juárez, mientras que el delantero al Deportes Tolima de Colombia.

Convocatoria completa de Chivas para la Leagues Cup 2026

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Robinho Romero

José Castillo

Diego Campillo

Bryan González

Ángel Chávez

Richy Ledezma

Luis Romo

Micky Tapias

Daniel Aguirre

Miguel Gómez

Omar Govea

Luis Rey

Leonel Calderón

Samir Inda

Fernando González

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Brian Gutiérrez

Efraín Álvarez

Jonathan Pérez

Jordan Carrillo

Kevin Castañeda

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

Armando González

Sergio Aguayo

Jesús Hernández

Calendario de partidos de Chivas en la Leagues Cup 2026