Hugo Camberos volvió a dar de qué hablar en el Premundial Sub-20, no solo con su gol, sino con un emotivo mensaje.

Chivas disputará este viernes su tercer partido del Apertura 2026 visitando al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, encuentro que marcará la pausa de la Liga MX para dar paso a la Leagues Cup. Mientras el plantel de Gabriel Milito está completamente concentrado en conseguir su primera victoria del torneo, varios nombres relacionados con el Guadalajara siguen dando de qué hablar, desde Hugo Camberos hasta Marco Fabián.

Marco Fabián confirma que no está retirado y apunta a jugar Champions League

Marco Fabián continúa ligado al futbol como propietario del Rangers de Andorra. Aunque lleva varios años sin disputar un partido oficial y recientemente se le ha visto participando únicamente en encuentros amistosos y de “talacha”, el histórico canterano rojiblanco aseguró que, si su equipo logra clasificarse a la fase previa de la Champions League, volvería a ponerse los botines para vivir una última etapa como futbolista profesional en Europa.

Hugo Camberos volvió a meter gol con la Selección Sub-20 y manda mensaje a Santiago Sandoval

Hugo Camberos cerró la fase de grupos del Premundial Sub-20 con otra destacada actuación, marcando un nuevo gol después de dejar atrás a varios rivales antes de definir con gran calidad. Con ello, el atacante de Chivas llegó a tres anotaciones en tres partidos, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del Tricolor juvenil.

El momento más emotivo llegó después de la anotación, pues Camberos dedicó su gol a Santiago Sandoval, su compañero tanto en Chivas como en la Selección Mexicana Sub-20. El mediocampista tuvo que abandonar la concentración tras sufrir una fractura en un dedo de la mano, lesión por la que ya fue operado, aunque existe optimismo de que pueda reincorporarse para las semifinales del torneo, donde también era una pieza importante para el equipo mexicano.

Antonio Mohamed pide castigo para los jugadores de Chivas que no asistieron al All-Star Game

El All-Star Game entre la Liga MX y la MLS volvió a generar muy poco interés entre los aficionados, en gran parte porque una larga lista de futbolistas decidió no asistir por distintos motivos. Chivas fue el club que más jugadores dejó fuera del compromiso y, al finalizar el encuentro, Antonio Mohamed pidió que para futuras ediciones exista una sanción para los futbolistas que sean convocados y no participen en el evento.

Gerardo Espinoza confiesa por qué apostó por Javier Hernández y Alan Pulido en vez de Armando González

Gerardo Espinoza vivió un paso complicado como entrenador de Chivas, pero una de las decisiones que más cuestionamientos recibió fue darle prioridad a Javier Hernández y Alan Pulido por encima de Armando González, a quien conocía perfectamente desde las Fuerzas Básicas. Al respecto, el ahora DT del Puebla explicó que nunca dudó del talento y del enorme potencial de la Hormiga, pero consideró que en ese momento no atravesaba su mejor nivel, motivo por el que decidió confiar en la experiencia de los delanteros veteranos.