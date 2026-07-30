Chivas se prepara para enfrentar a Puebla por el Apertura 2026. En medio de este contexto, confirman que el Guadalajara viajará con su plantilla completa.

Chivas enfrenta mañana a Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 con el objetivo de quedarse con la victoria previo al parón por la Leagues Cup 2026. De cara al duelo contra la Franja en el Estadio Cuauhtémoc, se confirmó que Gabriel Milito contará con toda su plantilla, ya que viajan Richard Ledezma, Omar Govea, Bryan González y Kevin Castañeda.

El inicio del certamen para el Guadalajara fue complicado debido a que no contaba con su equipo completo. A la baja de Efraín Álvarez había que sumar el regreso de los cinco seleccionados sin una pretemporada completa como realizó el resto de sus compañeros.

Chivas enfrenta mañana a Puebla con la obligación de quedarse con los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc para recortar la diferencia con los puestos altos de la tabla general de posiciones. Sin embargo, desde el lunes surgieron varias dudas sobre la plantilla debido a que había varios elementos con molestias físicas.

Richard Ledezma jugará ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

Omar Govea no fue convocado para enfrentar a FC Juárez por una molestia muscular, mientras que Bryan González, Richard Ledezma y Kevin Castañeda quedaron tocados tras el partido ante los Bravos. La gran pregunta que surgía en las últimas horas era si los cuatro iban a integrar la lista final de convocados para enfrentar a la Franja.

En su canal de YouTube, Aldo Lara confirmó que Gabriel Milito podrá contar con todos sus jugadores para el duelo ante Puebla. Sin embargo, José María Garrido reveló que el problema de Richy era en sus meniscos y que no sería extraño que fuera de inicio, ya que antes de llegar al Guadalajara tuvo una lesión ligamentaria en la misma rodilla derecha en la que hoy tiene problemas.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Puebla?

Todo indica que Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma o Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo y Bryan González. En el mediocampo, Fernando González, Omar Govea, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado, mientras que en el ataque Armando González.