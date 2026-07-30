Javier Hernández ha dedicado los últimos días a hablar públicamente sobre su segunda etapa con Chivas, señalando que el club no lo protegió de las críticas que recibió por su bajo rendimiento y por las diferentes polémicas en las que se vio involucrado. Entre ellas estuvieron sus declaraciones consideradas machistas en redes sociales y su participación en la Kings League mientras debía estar concentrado con el Guadalajara.

La postura de Chicharito contrasta con la manera en la que el Guadalajara lo trató durante su regreso y después de su salida. Al menos en su comunicación externa, el club siempre se refirió a Hernández como una leyenda rojiblanca y del futbol mexicano, incluso después de una segunda etapa que estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. Por ello, una de las grandes dudas es cuál será ahora la postura de Chivas sobre el delantero.

Por ahora, todo parece indicar que la reacción de Amaury Vergara y de su familia habría sido de molestia ante las declaraciones del exdelantero rojiblanco. De acuerdo con lo revelado por el periodista Alex Ramírez, mejor conocido como Juéguele, en su canal de YouTube, dentro de la familia Vergara consideran que Hernández fue malagradecido con el club por la manera en la que ha hablado de su paso por Guadalajara.

El citado periodista aseguró que las declaraciones de Chicharito responsabilizando a Chivas por no protegerlo fueron consideradas desafortunadas por la familia Vergara. Incluso, la reacción dentro del Club habría sido tan fuerte que, según la misma versión, hubo una serie de groserías que el comunicador prefirió no repetir públicamente al contar lo sucedido en redes sociales.

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Además, cabe recordar que a Javier Hernández se le cumplieron varias de las condiciones que pidió para regresar al Guadalajara, comenzando por ser contratado a pesar de llegar con una lesión que le hizo perderse varios partidos. Todo esto ocurrió mientras recibía uno de los salarios más altos del plantel, por lo que escuchar ahora que el club no hizo nada por él evidentemente habría causado molestia entre los altos mandos rojiblancos.

¿A qué equipos le pudo anotar Javier Hernández en su segunda etapa con Chivas?

Uno de los datos que mejor refleja el complicado paso de Javier Hernández por su segunda etapa con Chivas es que solamente consiguió cuatro goles en 49 partidos disputados. Además, sus víctimas fueron Puebla, Atlético de San Luis, Cibao y Monterrey, por lo que no consiguió marcarle a varios de los rivales de mayor jerarquía ni aparecer con goles en momentos determinantes, una situación que terminó alejándolo del protagonismo que se esperaba de una de las grandes figuras en la historia del Guadalajara.