La segunda etapa de Javier Hernández con Chivas comenzó rodeada de una enorme ilusión, pues el regreso del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana despertó grandes expectativas entre la afición rojiblanca. Sin embargo, el paso del delantero terminó muy lejos de lo que todos imaginaban, ya que poco a poco fue perdiendo protagonismo en la cancha y las polémicas fuera de ella terminaron ocupando más espacio que los goles que pudieran ayudar al Guadalajara a pelear por los títulos.

Javier Hernández fue comentarista en el Mundial.

Aun con ese desenlace, tanto la afición como el propio Club despidieron a Chicharito con mucho respeto y cariño. Incluso después de que su última acción como jugador rojiblanco fuera un penal fallado que pudo significar el pase a las semifinales del Apertura 2025, el Guadalajara mantuvo el reconocimiento hacia una de las máximas figuras surgidas de su cantera. Sin embargo, todo indica que el propio futbolista no terminó su etapa en Verde Valle con la misma sensación.

Durante su presentación con el Atlético Dallas, Javier Hernández habló sobre su reciente paso por Chivas y aseguró que fue una etapa “muy dura”. El delantero explicó que, aunque siente un enorme cariño por la afición, al interior del Guadalajara no fue tratado de la manera que esperaba. Incluso señaló que una de las razones por las que aceptó este nuevo reto fue porque desde los altos mandos del club estadounidense sintió un respaldo y un trato que, según sus propias palabras, sí ha encontrado desde su llegada.

“Mi tiempo en Guadalajara fue muy duro. Y la forma en que me han tratado aquí, no la tuve allá. La afición me trató de maravilla allá, pero mucha gente al interior (del Club) no, no me trataron como Matt y Sam me tratan, ¿sabes?. Y la oportunidad que voy a tener de volver a jugar y sentir esa conexión que creo que perdí en México con este deporte que tanto amo es lo que me va a dar el Atlético de Dallas”, fueron las polémicas palabras de Hernández.

Por si eso fuera poco, Hernández confesó que durante ese proceso incluso perdió la conexión con el futbol, al grado de dejar de disfrutar el deporte que lo llevó a convertirse en uno de los delanteros mexicanos más importantes de la historia. Ahora, confía en recuperar esa pasión con el Atlético Dallas, equipo con el que espera volver a sentirse pleno y reencontrarse también con el gol.

Estas declaraciones contrastan con la postura que ha mantenido Chivas desde su salida. En redes sociales, el Guadalajara ha seguido reconociendo a Javier Hernández como una leyenda rojiblanca, recordando constantemente sus logros tanto con el club como en el futbol internacional. Muchos aficionados incluso pensaban que la relación terminaría mucho más desgastada debido a la forma en que concluyó su segunda etapa, pero al menos de manera pública el Rebaño Sagrado siempre ha procurado mantener ese reconocimiento hacia uno de sus canteranos más importantes.

Javier Hernández jugará con su nuevo equipo hasta 2027, tras un año sin actividad oficial

Por ahora, Javier Hernández no volverá a las canchas durante lo que resta de 2026. Aunque desde este momento formará parte del proyecto del Atlético Dallas, será hasta 2027 cuando pueda comenzar a tener participación oficial como jugador. De esta manera, el delantero regresará a la competencia después de prácticamente un año sin disputar encuentros oficiales, ya que desde su salida de Chivas a finales de 2025 no ha tenido actividad competitiva.