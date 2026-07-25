El Guadalajara rescató la victoria en tiempo de compensación, obteniendo la recompensa a un partido en el que dominaron de principio a fin.

Chivas sufrió mucho más de lo esperado en su partido correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026 contra el FC Juárez, escuadra que apeló al orden defensivo para complicarle el partido al Rebaño, que encontró su recompensa en el último suspiro del partido gracias a una genialidad de Ricardo Marín que definió Roberto Alvarado.

El Rebaño Sagrado atacó y atacó durante los 90 minutos, convirtiendo constantemente a Sebastián Jurado en el héroe del conjunto fronterizo, ya que intervino en varias jugadas puntuales, principalmente en el primer tiempo, evitando la caída de su marco tras los intentos rojiblancos.

El Guadalajara no renunció a su estilo de juego de posesión de la redonda y de buscar permanentemente la portería rival, en donde en tiempo de compensación, al minuto 90+6, Efraín Álvarez envió un centro al corazón del área, en donde el ‘4K’ bajó de cabeza para la llegada del Piojo que empujó la redonda al fondo de las redes.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.