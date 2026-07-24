Todos los detalles para que no te pierdas el segundo partido de la Liga MX contra la escuadra fronteriza desde el Estadio Akron.

La derrota sufrida en la jornada 1 del Apertura 2026 frente al Toluca ha quedado en el pasado, por lo que Chivas está urgido de conseguir su primera victoria del semestre, en donde deberá aprovechar la localía para recibir en el Estadio Akron al FC Juárez.

El Guadalajara es considerado por muchos especialistas como un candidato al título del futbol mexicano, por lo que deberá empezar a demostrarlo jornada a jornada, en donde en el siguiente duelo contra los Bravos, los rojiblancos deberán demostrar un crecimiento futbolístico con respecto a lo mostrado la semana anterior.

Por su parte, los dirigidos por Pedro Caixinha vienen de sufrir una dolorosa derrota frente a Puebla en la cancha del Estadio Benito Juárez, por lo que también están urgidos de sumar sus primeros tres puntos y qué mejor que hacerlo a costa de un rival de peso como lo es el Rebaño.

¿Cuál sería la alineación de Chivas contra Bravos?

Gabriel Milito estará obligado a hacer ajustes en el esquema titular con respecto a lo mostrado contra Toluca, ya que deberá solventar la ausencia de Ángel Sepúlveda por suspensión, en donde Armando González sería la novedad en el 11 inicial.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. FC Juárez de la jornada 2 del Apertura 2026?

El siguiente partido para el Guadalajara será en la cancha del Estadio Akron el sábado 25 de julio en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.

Encuesta ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas frente a los Bravos? ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas frente a los Bravos? Triunfo para Chivas Empate Sorpresiva derrota Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo entre el chiverío y los Bravos contará con la transmisión en exclusiva de Amazon Prime para México. En Estados Unidos podrá ser visto en vivo por Telemundo Deportes o Peacock.