Chivas recibirá este sábado al FC Juárez en el Estadio Akron, en un partido que representa una gran oportunidad para que el Guadalajara consiga su primer triunfo del Apertura 2026 luego del tropiezo sufrido ante Toluca en la Jornada 1. La afición rojiblanca espera volver a celebrar una victoria en casa y ver una mejor versión del equipo de Gabriel Milito, que buscará empezar a escalar posiciones en la Tabla General.

Sin embargo, este compromiso también marcará una especie de despedida entre Chivas y su afición. Después de este encuentro, el Rebaño Sagrado disputará su siguiente partido como visitante frente al Puebla, y posteriormente la Liga MX hará una pausa para dar paso a la Leagues Cup, por lo que pasarán varias semanas antes de que el Guadalajara vuelva a jugar un partido oficial en el Estadio Akron.

Chivas volverá a jugar en el Estadio Akron ante Juárez.

El calendario rojiblanco será bastante exigente durante las próximas semanas. Después de enfrentar a Juárez el sábado 25 de julio, Chivas visitará al Puebla el viernes 31. Posteriormente arrancará su participación en la Leagues Cup, enfrentando al LAFC el 5 de agosto, al FC Dallas el 8 de agosto y al Seattle Sounders el 12 de agosto, en una intensa seguidilla de partidos que pondrá a prueba la profundidad del plantel.

Una vez concluida la Leagues Cup, el Guadalajara tampoco regresará inmediatamente a casa. En la Jornada 4 del Apertura 2026 visitará al Santos el 16 de agosto, por lo que su siguiente partido en el Estadio Akron será hasta el 22 de agosto. En otras palabras, transcurrirán prácticamente cuatro semanas entre el duelo contra Juárez y el siguiente encuentro oficial como local.

Para los aficionados que disfrutan seguir al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron, este calendario resulta especialmente complicado. Aunque en la Leagues Cup Chivas aparece como local en uno de sus compromisos, dicho encuentro se disputará en cancha neutral, específicamente en el PayPal Park de San José, California, por lo que la afición rojiblanca no podrá acompañar al equipo en su casa durante prácticamente un mes.

La transmisión de los próximos partidos de Chivas también será muy problemática

No solo el calendario será complicado para Chivas, también lo será para sus aficionados a la hora de seguir los partidos por televisión. El duelo contra FC Juárez será transmitido por Prime Video, mientras que la visita al Puebla podrá verse por TV Azteca en señal abierta. Posteriormente, los tres partidos de la Leagues Cup serán exclusivos de Apple TV, y, hasta el momento, el encuentro frente a Santos únicamente está programado para transmitirse por ViX, obligando a los seguidores rojiblancos a cambiar constantemente de plataforma para poder ver al equipo.