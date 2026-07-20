El estratega conquistó un título en Fuerzas Básicas y trabajó con varias de las promesas más importantes de la cantera rojiblanca antes de emprender un nuevo desafío profesional.

La cantera de Chivas sufrió una baja importante de cara al Apertura 2026 con la salida de Benny Ferreyra, uno de los entrenadores que más crecimiento tuvo dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas en los últimos años. Después de dirigir a la Sub-19 durante el último torneo, el estratega decidió emprender un nuevo desafío profesional y se incorporó a la estructura del América.

Aunque su nombre no suele ocupar los reflectores, Benny Ferreyra fue una pieza relevante en el desarrollo de varias generaciones de futbolistas dentro de Verde Valle. Su trabajo estuvo enfocado en la formación de jugadores y en prepararlos para dar el salto a categorías superiores, una labor que le permitió ganarse la confianza de la institución y escalar dentro del organigrama de la cantera.

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Uno de sus momentos más destacados llegó en el Clausura 2024, cuando condujo a la Sub-16 al campeonato tras imponerse al Atlas en la final. Ese logro fortaleció su posición dentro del club y le abrió las puertas para asumir nuevos retos, hasta convertirse en el entrenador de la Sub-19, una de las categorías más cercanas al futbol profesional.

Durante su paso por Chivas trabajó de cerca con varios de los jóvenes que hoy son considerados parte del futuro rojiblanco. Entre los futbolistas que más dirigió aparecen nombres como Brandon Brocksom, Aldrin Mariaca, José Elenes, Zinedine Hernández, Leonardo Ramírez, Jhonnathan Grajales, Santiago Hernández, Rigo Pinto y Cristo Navarrete, entre otros elementos que han formado parte de las selecciones juveniles y de los proyectos más prometedores de la cantera.

(Instagram Benny Ferreyra Juallek)

Más allá de los resultados, su legado está ligado al crecimiento de esos jugadores y a la consolidación de procesos formativos dentro de la institución. Varios de ellos continúan su desarrollo con la ilusión de alcanzar el Tapatío o incluso el primer equipo, después de haber pasado por las categorías que estuvieron bajo la dirección de Ferreyra.

Alberto Ascencio reemplaza a Benny Ferreyra

Ahora, Benny Ferreyra trabajará como auxiliar técnico de Patricio Treviño en la categoría Sub-19 del América, el máximo rival rojiblanco. Mientras tanto, en Verde Valle la apuesta será mantener esa línea de trabajo con Alberto Ascencio, quien asumió la responsabilidad de dirigir a la Sub-19 para el Apertura 2026 tras un extenso recorrido en las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Este fin de semana debutó con una victoria por 1-0 ante Toluca, gracias a un golazo de Gerson Gutiérrez.