Bryan González destacó en una estadística avanzada de Statiskicks al convertirse en el jugador con mayor calidad de progresión vía pase y conducción

Bryan González comenzó el Torneo Apertura 2026 demostrando que puede convertirse en una de las piezas más importantes de Chivas. El futbolista del Rebaño Sagrado apareció como líder en una estadística elaborada por Statiskicks, la cual mide a los jugadores con mayor calidad de progresión vía pase y conducción (xT) durante la Jornada 1 de la Liga MX.

De acuerdo con el análisis de Statiskicks, el jugador del Club Deportivo Guadalajara ocupó la primera posición del ranking, por encima de elementos como Isaías Violante, Carlos Rodríguez, Luca Orellano, Juan Vigón, Kevin Velasco, Dagoberto Espinoza, Guilherme Castilho, Fran Villalba y Oussama Idrissi.

La estadística refleja una de las principales virtudes que Bryan González ha desarrollado durante el proceso de Gabriel Milito en Chivas: su capacidad para avanzar metros y generar ventajas para su equipo mediante sus conducciones y participación en la circulación ofensiva, encontrando de esta manera un rol más protagónico.

El “Cotorro” ha ganado relevancia dentro del Rebaño Sagrado en los últimos torneos gracias a su regularidad y capacidad para desempeñarse por la banda izquierda. Su aporte no solamente está relacionado con la profundidad que genera en ataque, sino también con la intensidad que ofrece para presionar y recuperar balones.

Este reconocimiento estadístico llega en un momento importante para Bryan González, quien busca consolidarse como uno de los futbolistas más determinantes de Verde Valle. Después de varios meses de trabajo bajo las órdenes de Gabriel Milito, el atacante mexicano comienza a reflejar con números su crecimiento.

¿Cuándo volveremos a ver a Bryan González y a Chivas en el Apertura 2026?

Con apenas un partido disputado en el Torneo Apertura 2026, Bryan González ya comienza a levantar la mano como uno de los futbolistas a seguir. El reto ahora será mantener ese nivel y convertir su impacto individual en resultados positivos para el equipo de Gabriel Milito.

Cabe mencionar que el siguiente encuentro del Club Deportivo Guadalajara será el sábado 25 de julio ante Bravos de Juárez, como parte de la Fecha 1, a celebrarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Prime Video.