El atacante de Chivas fue el jugador que más ocasiones de peligro generó en toda la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

El inicio del Torneo Apertura 2026 no fue el esperado para Chivas, que cayó en casa frente a Toluca en la Jornada 1. Sin embargo, más allá del resultado, hubo una actuación individual que dejó sensaciones positivas para Gabriel Milito y tiene que ver con Roberto “Piojo” Alvarado, quien demostró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El atacante del Club Deportivo Guadalajara fue el futbolista que más ocasiones de peligro generó en toda la primera fecha. De acuerdo con las estadísticas, el exjugador del Necaxa y Cruz Azul creó cuatro oportunidades de gol, una cifra que lo colocó en la cima de la Liga MX junto a Carlos Rodríguez, Daniel Arcila, Lucas Ocampos; y Raphael Veiga.

Aunque el Rebaño Sagrado no pudo traducir ese volumen ofensivo en un resultado positivo, el desempeño del “Piojo” dejó claro que sigue siendo el principal generador de futbol del equipo del estratega argentino, gracias a movilidad, visión de juego y capacidad para romper líneas.

El nivel mostrado por el elemento de 27 años de edad no sorprende si se toma en cuenta lo realizado hace apenas unas semanas con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Él fue uno de los jugadores de mayor confianza para Javier Aguirre, consolidándose como una pieza importante tanto por su sacrificio como por su aporte ofensivo.

Ahora, con el Mundial en el retrovisor, el objetivo del futbolista del “Piojo” será trasladar ese protagonismo a Chivas. Gabriel Milito necesita que su referente ofensivo mantenga ese rendimiento para que la escuadra rojiblanca pueda competir por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026.

Si bien el resultado frente a los Diablos Rojos del Toluca dejó preocupación entre la afición, el desempeño de Roberto Alvarado representa una de las noticias más alentadoras para el Club Deportivo Guadalajara.

Jugadores con más ocasiones creadas en la Jornada 1 del Apertura 2026