En la directiva del Guadalajara ya han respaldado en muchos sentidos el proyecto del entrenador argentino, por lo que la presión ha comenzado a recaer exclusivamente en el sudamericano.

Amaury Vergara se ha caracterizado por un liderazgo sumamente diferente al que pregonaba su padre, Jorge Vergara, en donde la paciencia no era la principal característica; sin embargo, en Chivas han optado por la continuidad y el respaldo absoluto para Gabriel Milito, por lo que en la directiva ya estarían esperando empezar a cosechar campeonatos.

La cúpula del Guadalajara respaldó al argentino cuando todo iba mal cuando inició su proceso y no podía ganar, posteriormente le han cumplido con los refuerzos que ha solicitado, por lo que en los altos mandos del chiverío ya estarían presionando para que comiencen a llegar los títulos.

“Hoy me platicaban que de parte de la directiva se ha llegado a este consenso: ya lo respaldaron, ya le invirtieron, ya lo aguantaron cuando la cosa estuvo difícil y hoy, la directiva espera que los resultados de todo esto que han hecho, están a la espera de que los resultados empiecen a llegar ya.

“No estoy diciendo que exista un ultimátum o amenaza de que eres campeón o se acaba tu chamba. No. Lo que les digo es que la expectativa y obligación que le están cargando a Gabriel Milito es de empezar a cosechar lo que se ha sembrado a la brevedad posible.

“En el próximo año vienen cuatro torneos para el Guadalajara: dos de Liga MX, una Leagues Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf. Un año, cuatro torneos y la directiva espera que los títulos lleguen ya en este próximo año“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero ha invertido Amaury Vergara en refuerzos?

Desde la llegada de Javier Mier y Alejandro Manzo a la toma de decisiones de Chivas, Amaury Vergara ha decidido apoyarlos abriendo la cartera para la contratación de refuerzos, en donde ha gastado más de 30 millones de dólares en la contratación de 8 futbolistas.