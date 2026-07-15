Cada vez falta menos para que Chivas vuelva a la actividad oficial. El Guadalajara iniciará su participación en el Apertura 2026 este sábado cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron, en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1. A pesar de enfrentar a uno de los planteles más fuertes de la Liga MX, el Rebaño Sagrado llega como favorito para quedarse con los tres puntos y comenzar el semestre con una victoria.

Una de las principales razones de ese favoritismo es la fortaleza que Chivas ha construido en casa. El equipo dirigido por Gabriel Milito acumula 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Estadio Akron, una racha que ha convertido su cancha en una auténtica fortaleza. A ello se suma que los refuerzos incorporados para esta temporada elevaron considerablemente la competencia interna del plantel, ofreciendo al entrenador rojiblanco más variantes para afrontar un calendario lleno de compromisos importantes.

Chivas es favorito a vencer a Toluca.

Pero esos no son los únicos antecedentes que ilusionan a la afición rojiblanca. Chivas tampoco conoce la derrota en una Jornada 1 desde hace nueve torneos, periodo en el que registra cinco victorias y cuatro empates. Además, el Guadalajara marcó al menos un gol en seis de esos nueve partidos, confirmando un buen rendimiento ofensivo en los debuts de campeonato. En el aspecto defensivo los números también destacan, ya que apenas recibió dos goles durante ese lapso y llegó a enlazar cuatro porterías imbatidas de manera consecutiva.

Curiosamente, uno de esos resultados positivos llegó precisamente frente al Toluca. En la Jornada 1 del Apertura 2024, rojiblancos y escarlatas igualaron 0-0 en un encuentro muy disputado que terminó con reparto de puntos. Ahora, si el Guadalajara consigue mantener viva esta racha positiva en los debuts de torneo, tendrá una gran oportunidad de comenzar el Apertura 2026 con el pie derecho y enviar un mensaje importante desde la primera fecha.

De cara a este compromiso, todavía existen algunas dudas sobre la disponibilidad de varios futbolistas rojiblancos. Efraín Álvarez ya trabaja al parejo del grupo, aunque el hecho de no haber realizado la pretemporada hace poco probable que vea minutos. Por otro lado, los cinco jugadores que estuvieron concentrados con la Selección Mexicana apuntan inicialmente al banco de suplentes, aunque distintos reportes señalan que Gabriel Milito contempla la posibilidad de utilizar desde el inicio a Raúl Rangel y Armando González, quienes fueron dos de los elementos con menor desgaste físico durante la Copa del Mundo.

Los jugadores de Chivas estrenarán uniforme y dorsal en el partido contra Toluca

Además del debut en el Apertura 2026, el encuentro marcará el estreno oficial de la nueva indumentaria de Nike, poniendo fin a la larga espera de la afición rojiblanca. También varios futbolistas lucirán nuevos dorsales para esta temporada: Kevin Castañeda portará el número 19, Jordan Carrillo utilizará el 33 y Luis Rey llevará el 16. Asimismo, Ángel Sepúlveda heredará el dorsal 9, Diego Campillo jugará con el 3 y Hugo Camberos cambiará al número 14, inaugurando una nueva etapa con el uniforme rojiblanco.