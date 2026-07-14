Chivas se alista de la mejor manera para debutar ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al partido en el Estadio Akron, Alex Ramírez y Ricardo Durán revelaron que Armando González le pidió a Gabriel Milito que lo tuvieran en cuenta para el duelo ante los Diablos Rojos.

El Guadalajara llega a este comienzo de campeonato como uno de los grandes candidatos a consagrarse. Para confirmar que sea uno de los pretendientes claros a llevarse el torneo, debe superar a unos Diablos Rojos que en el 2025 fueron bicampeones y que acaban de consagrarse campeón de la Concachampions 2026.

Una de las grandes preguntas que surgen en Chivas para el debut ante Toluca por el Apertura 2026 es en relación con la alineación que presentará Gabriel Milito en el Estadio Akron. Diferentes reportes señalan que el Rebaño Sagrado formaría con un once similar al que ha utilizado a lo largo de los últimos amistosos.

Armando González es buscado por gigantes de Europa.

En medio de este panorama, dos insiders del Guadalajara destaparon que la Hormiga habló con el entrenador argentino para decirle que quiere jugar. “¿Qué se platicó ayer? El único que pudiera tener posibilidades de jugar es Armando González. El otro que también levanta la mano es Raúl el Tala Rangel”, reveló Alex Ramírez en su canal de YouTube. En el mismo reporte, señaló que Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez van a tener que esperar.

Ricardo Durán confirmó la misma información, pero agregó que en el caso de la portería Óscar Whalley no tiene problemas en volver al banco de suplentes porque entiende que el Tala es el titular. A su vez, confirmó que no sería extraño que en las primeras dos jornadas no vean minutos de juego en Chivas.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Para el duelo ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2026, Gabriel Milito enviaría al campo de juego a Óscar Whalley en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey o José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Rubén González o Jordan Carrillo y Santiago Sandoval, mientras que en el Ángel Sepúlveda.