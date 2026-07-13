Mientras Milito ultima detalles para el debut ante Toluca, Chivas tuvo novedades sobre la continuidad de su entrenador, la pretemporada femenil y el futuro de dos futbolistas rojiblancos.

A menos de una semana para el debut frente a Toluca en el Apertura 2026, Chivas sigue afinando los últimos detalles dentro y fuera de la cancha. Mientras Gabriel Milito prepara el estreno oficial del Rebaño, también continúan apareciendo novedades sobre el futuro del entrenador, el equipo femenil y algunos futbolistas rojiblancos que siguen dando de qué hablar durante sus vacaciones.

Chivas tendría lista la renovación de Gabriel Milito

Gabriel Milito ya tendría encaminada su renovación. Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del Guadalajara, el reportero Alejandro Ramírez aseguró que la continuidad del entrenador argentino ya estaría prácticamente acordada y que únicamente restaría la firma para hacer efectiva la renovación de su contrato, inicialmente por dos años. Se trata de una noticia importante para el proyecto rojiblanco, que apenas está por comenzar un nuevo torneo bajo el mando del exdefensor argentino.

Chivas Femenil confirmó su pretemporada

Tras varias semanas de incertidumbre por la falta de novedades, Chivas Femenil anunció que las jugadoras reportarán del 13 al 15 de julio para realizar pruebas médicas y físicas. Posteriormente viajarán a Querétaro, donde trabajarán del 16 al 25 de julio en el Club La Loma y disputarán dos amistosos de preparación: frente a León el 21 de julio y contra Necaxa el día 25, con la mira puesta en el Apertura 2026.

(Chivas Femenil)

El encuentro de Luis Romo con Logan Paul

Luis Romo protagonizó un curioso encuentro durante sus vacaciones. El mediocampista de Chivas fue captado en un evento de intercambio de cartas Pokémon en Estados Unidos, donde coincidió con Logan Paul, uno de los coleccionistas más famosos del mundo y también creador de contenido, empresario y luchador de WWE. La imagen rápidamente se hizo viral entre los aficionados rojiblancos, quienes ya habían reaccionado días atrás al descubrir este particular hobby del seleccionado mexicano.

Luis Romo se encontró con Logan Paul. (Instagram)

Fidel Barajas se va cedido

Fidel Barajas volverá a salir a préstamo. El joven futbolista continuará su carrera en Monterey Bay FC, equipo de la USL Championship, la segunda categoría del futbol estadounidense. Será su tercera cesión consecutiva desde que llegó al Guadalajara como una de las apuestas más costosas de los últimos mercados, en una operación cercana a los cuatro millones de euros. Sin haber logrado consolidarse en el primer equipo, buscará nuevamente sumar minutos y relanzar una carrera que todavía no ha despegado como se esperaba.