El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana admitió que su etapa en el Guadalajara lo llevó a plantearse dejar el futbol, pero aseguró que todavía no piensa colgar los botines.

Aunque su salida de Chivas alimentó todo tipo de especulaciones sobre el final de su carrera, Chicharito Hernández dejó claro que todavía no contempla el retiro. El delantero mexicano habló recientemente sobre su futuro y aseguró que su intención es continuar dentro de las canchas, pese a las dificultades que atravesó durante su última etapa como futbolista rojiblanco.

“Voy a seguir jugando. Como no estoy debutando, ya se está acabando mi carrera, estoy tratando de tomar la mejor decisión. Voy a estar en la cancha todavía”, afirmó Chicharito en el podcast Learning to be Human, despejando las dudas que habían surgido tras su salida del Guadalajara. A sus 38 años, el atacante sigue buscando una nueva oportunidad para prolongar una trayectoria que lo llevó por clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, LA Galaxy y Chivas.

Sin embargo, el histórico delantero también reconoció que su paso por el Rebaño fue mucho más complicado de lo que imaginó. Entre lesiones, falta de continuidad, críticas de la afición y resultados que no acompañaron al equipo, Chicharito confesó haber atravesado un momento emocional muy difícil relacionado con el futbol.

“Me podía haber retirado después de lo de Chivas. Más allá de cómo fueron las cosas, empecé a sentir algo por el fútbol que nunca había sentido”, explicó. Cuando le preguntaron a qué se refería, respondió de manera contundente: “¿Qué sentía? Quería dejar de jugar”. La confesión sorprendió a muchos aficionados, considerando que se trata de uno de los futbolistas mexicanos más importantes de las últimas décadas.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Chicharito Hernández se imagina vinculado al futbol tras el retiro

Aun así, Chicharito dejó claro que su futuro sigue ligado al deporte. Así como hoy en día se desempeña como analista para la cadena FOX, también manifestó su deseo de seguir jugando, reveló que también piensa mantenerse vinculado al futbol desde otra faceta. “Me gustaría ser dueño de algún equipo. No importa la categoría y me encantaría que fuera en México. Lo ideal sería ayudar a los jugadores de mi país”, señaló. Incluso añadió que le gustaría utilizar ese proyecto para abrir oportunidades a futbolistas mexicanos y devolverle al futbol parte de todo lo que le ha dado a lo largo de su carrera.