El Guadalajara ha registrado una desbandada de futbolistas que han encontrado en los Diablos Rojos un renacer futbolístico.

El Apertura 2026 está por arrancar, en donde el destino decidió que Chivas tuviera una prueba emotiva y difícil al mismo tiempo debido a que deberá debutar en la Liga MX recibiendo en la cancha del Estadio Akron al Toluca, escuadra que tiene algunos rostros conocidos.

Sin duda, uno de los factores que despiertan mayor interés entre los aficionados del Guadalajara es el regreso de dos futbolistas que apuntaban a ser referentes rojiblancos, pero que terminaron saliendo por la puerta trasera de la institución: Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez.

Los ‘Compadres’ formaron una fuerte amistad desde el Pachuca; sin embargo, se reencontraron en el chiverío, en donde el Pocho estuvo muy cerca de ser campeón con el jersey rojiblanco, mientras que el Guti fue parte importante del proyecto, pero lo más cerca que estuvo fue el llegar a Semifinales.

Ahora, ambos futbolistas estrenarán jersey, ya que los dos mediocampistas se sumaron a la disciplina de los Diablos Rojos en este mercado de fichajes, en donde su primer objetivo será doblegar al Guadalajara de Gabriel Milito, en una especie de revancha personal.

¿Por qué salió el Pocho Guzmán de Chivas?

Víctor Guzmán se convirtió en el refuerzo perfecto desde el momento en que llegó, ya que en su primer semestre como rojiblanco comandó al equipo hasta la Final del Clausura 2023, pero una serie de malas decisiones en la serie por el título les impidió levantar el trofeo.

A partir de ese momento, el rendimiento del Pocho se fue a la baja, en donde versiones extraoficiales señalaron que el futbolista estaba lidiando con algunos problemas personales delicados; sin embargo, pese a la paciencia de la institución nunca recuperó su mejor versión, por lo que se decidió darle salida de cara al Apertura 2025, mandándolo a Pachuca en donde retomó una buena versión futbolística.

¿Por qué salió Érick Gutiérrez de Chivas?

Érick Gutiérrez batalló más para poder ganarse un lugar en Chivas, ya que a su llegada Veljko Paunovic se esmeró en colocarlo como contención, posteriormente algunas lesiones le impidieron tomar regularidad, convirtiéndose en un referente e inamovible del esquema titular con los siguientes entrenadores como Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent, Gerardo Espinoza y hasta Gabriel Milito.

Sin embargo, algo sucedió en el vestidor que de la noche a la mañana el Guti cayó de la gracia del entrenador argentino, quien decidió separarlo del plantel y dejar de tomarlo en cuenta, por lo que se fue a entrenar con fuerzas básicas, quedando más de seis meses sin poder jugar, hasta que concretó su salida para encontrar cabida con el Toluca.

¿Quiénes son los ex-Chivas que están hoy con Toluca?

Los Diablos Rojos están plagados de futbolistas con pasado en el Guadalajara, en donde el que más ha destacado es sin duda Alexis Vega, quien inclusive se ha vuelto un referente de los escarlatas, siendo pieza clave para la obtención del bicampeonato de Liga MX que consiguieron hace un año y hace seis meses, respectivamente.