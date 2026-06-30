Chivas sigue de cerca las posibles salidas que podría tener para el Apertura 2026. Conoce cómo se encuentra el semáforo de bajas.

Chivas ya se encuentra en Verde Valle, luego de que Corea del Sur hubiese quedado eliminada del Mundial 2026. El equipo de Gabriel Milito ya se alista para tener su primer encuentro de preparación de cara al Apertura 2026 y la Leagues Cup, cuando enfrente el próximo viernes en Tamaulipas a Correcaminos.

Mientras se espera ver la presentación del Guadalajara, el mercado de pases sigue abierto y la directiva continúa depurando la plantilla para la siguiente temporada. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del conjunto rojiblanco.

Armando González

Armando González suena para jugar a Europa. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que la afición de Chivas espera que no salga en este mercado de pases es sin duda Armando González. Mientras la Hormiga se encuentra disputando la Copa del Mundo 2026, surgió la información de que West Ham estaría interesado en él para la siguiente temporada. De momento, es solo un rumor de mercado porque no hay una oferta formal.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez es nuevo jugador de Toluca. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Érick Gutiérrez es uno de los jugadores que Gabriel Milito no contempla en Chivas para el Apertura 2026. Luego de varios rumores sobre su llegada a Santos Laguna, Guti fue oficializado como nuevo jugador de Toluca para el siguiente torneo.

Gilberto Sepúlveda

Tiba jugará en FC Juárez. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que saldría de Chivas en las próximas horas es Gilberto Sepúlveda, defensa que no ve minutos con Gabriel Milito. El Tiba saldría se convertirá en jugador FC Juárez por un año a préstamo con opción de compra.

Yael Padilla

Yael Padilla jugará en Tijuana. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que ya no entra en planes de Chivas y que salió definitivamente es Yael Padilla. El canterano entró como parte de pago que realizó el Guadalajara para fichar a Kevin Castañeda de Xolos de Tijuana.

Miguel Tapias

Miguel Tapias no entra en planes de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 7/ ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que Gabriel Milito lo tiene como última opción en la defensa de Chivas es Miguel Tapias. En el último mes a Micky se lo vinculó con Pachuca y Pumas, pero no hubo una oferta formal por su alto salario. De momento, está lejos su salida.