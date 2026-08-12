Érick Gutiérrez volvió a dar de qué hablar anotó un golazo en la victoria de Toluca ante FC Dallas por la Leagues Cup.

Uno de los jugadores de Chivas que se fue por la puerta de atrás en la gestión de Gabriel Milito fue Érick Gutiérrez. El exmediocampista del Rebaño Sagrado volvió a tener acción en la Leagues Cup 2026 y se despachó con un golazo desde fuera del área para la victoria de Toluca ante FC Dallas.

Guti fue uno de los jugadores que en el Clausura 2026 fueron separados del equipo luego de que no haya aceptado las decisiones del entrenador argentino. De esta manera, estuvo colgado durante seis meses entrenando junto a Alan Pulido en otro horario.

La actualidad de Érick Gutiérrez lo tiene como uno de los tantos jugadores con pasado rojiblanco en Toluca. Esta noche fue titular en el equipo de Antonio Mohamed y anotó un golazo desde fuera del área para el 2-1 con enorme tiro al ratonera del palo derecho del portero de FC Dallas en la jornada tres de la Leagues Cup.

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Video del golazo de Érick Gutiérrez para Toluca