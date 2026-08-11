Omar Govea volvió a dejar en claro por qué lo consideran el capitán sin cinta de Chivas e hizo un compromiso con la afición.

Los malos resultados de Chivas han provocado que varios jugadores, además de Gabriel Milito, salgan a dar la cara y respondan a los cuestionamientos por la falta de contundencia. Tanto el estratega como sus futbolistas han sido autocríticos y no han escondido los problemas que atraviesa el equipo, aunque al mismo tiempo han defendido la idea de juego y el esfuerzo que realiza el Guadalajara durante los 90 minutos.

Uno de los jugadores que más ha asumido esta responsabilidad es Omar Govea, considerado por muchos aficionados de Chivas como el capitán sin cinta del equipo. El mediocampista rojiblanco ha dado la cara en varias ocasiones durante los momentos complicados y constantemente demuestra liderazgo y carácter dentro y fuera de la cancha, al grado de que incluso ha dejado claro que le gustaría recibir oficialmente el gafete de capitán.

Omar Govea es de los jugadores clave para Gabriel Milito.

Ahora, después de la eliminación de la Leagues Cup, Govea acompañó a Gabriel Milito en la conferencia de prensa para responder las preguntas de los medios, pero también dejó un mensaje para la afición del Guadalajara que puede darle tranquilidad a más de uno. El mediocampista aseguró que el objetivo del grupo es buscar la excelencia constantemente, tanto en el aspecto individual como en el colectivo, dejando claro que existe ambición por mejorar a pesar del complicado momento.

“El fútbol va de detalles y eso es lo que debemos mejorar en este momento cuando no estamos pasando una buena una buena situación. También considero que esos detalles son los que te hacen ser campeón, y rozar la excelencia en este tipo de aspectos técnicos, tácticos e incluso físicos son los que te llevan a pelear lo más alto. El equipo lo tiene claro, el equipo no duda de lo que somos, lo hemos demostrado bastantes veces y rozar la excelencia va a ser lo que nos vuelva a poner a competir“, dejó en claro Govea.

Govea se ha convertido además en uno de los jugadores importantes dentro del esquema de Gabriel Milito y, cada vez que la situación exige una respuesta, suele ser uno de los futbolistas que intenta asumir la responsabilidad en el terreno de juego. Así ocurrió durante la Liguilla del torneo pasado, cuando fue uno de los jugadores de Chivas que mostró mejor nivel, demostrando que su discurso de liderazgo también puede trasladarse a los partidos cuando el equipo más lo necesita.

Durante la conferencia de prensa, Omar Govea también reconoció que todo lo que sucede en Chivas suele magnificarse por la importancia y la exigencia que existen alrededor del club, por lo que saben perfectamente que necesitan conseguir resultados. Sin embargo, mantuvo un discurso muy similar al de Gabriel Milito y reiteró la confianza que existe dentro del grupo en el proceso que están construyendo, convencido de que el buen funcionamiento terminará acompañado de resultados positivos más temprano que tarde.

Omar Govea descartó que haya una crisis en el interior del vestidor de Chivas

Finalmente, Govea descartó que exista una crisis dentro del vestidor de Chivas. El mediocampista reconoció que evidentemente existe inconformidad por los resultados obtenidos durante los últimos partidos y que el grupo quería seguir avanzando en la Leagues Cup, pero aseguró que el equipo no se siente en crisis y mantiene la confianza en que puede darle la vuelta a la situación. El próximo reto será demostrarlo nuevamente en la cancha cuando el Guadalajara regrese a la Liga MX.

“Dentro del vestidor no hay crisis, creemos en el proyecto, en el cuerpo técnico y en la idea de juego, y solo hay que reforzar lo que se venía haciendo bien”, finalizó.