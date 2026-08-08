Todos los detalles para que no te pierdas el tercer y último partido del Guadalajara en la fase de grupos de la competencia internacional contra equipos de la MLS.

Chivas cerrará su participación en la primera etapa de la Leagues Cup 2026 cuando visite al Seattle Sounders a media semana, poniendo así fin a la seguidilla de viajes y partidos en esta fase de la competencia binacional, en donde Gabriel Milito deberá definir si lo jugará con titulares, suplentes o un cuadro alternativo.

Hay que recordar que el Guadalajara empató en su primer compromiso contra Los Angeles FC, aunque perdió el punto extra en la ronda de penaltis; mientras que en el segundo choque contra el FC Dallas, la escuadra tapatía cayó contra el FC Dallas, quedando al borde de la eliminación.

Hay que recordar que la Liga MX sufrió un receso, por lo que los clubes debieron viajar a Estados Unidos para enfrentarse a tres clubes de la MLS en una semana, por lo que la carga de partidos ha sido intensa para las escuadras mexicanas, quienes nuevamente debieron hacer el esfuerzo, mientras que los estadounidenses permanecen en su país.

¿Cuál sería la posible alineación de Chivas vs. Seattle Sounders?

Ya con la mente puesta en el regreso a la Liga MX, el entrenador argentino podría optar por hacer rotación del plantel para llegar en el mejor estado físico al partido contra Santos Laguna.

Además, hay que recordar que el Guadalajara no contará con jugadores como José Castillo que está recuperándose de una lesión muscular, así como los seleccionados Sub 20 que son Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Seattle Sounders?

El partido entre el Guadalajara y la escuadra estadounidense contará con la transmisión en exclusiva por la señal de Apple TV, por lo que no habrá opciones gratuitas para poder seguir este partido; sin embargo, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles de este compromiso.