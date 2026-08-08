El Guadalajara perdió su segundo partido y se despide de la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS, por lo que Gabriel Milito deberá hablar menos y trabajar más.

Chivas tiene un estilo de juego dominado a la perfección, en donde la idea futbolística de Gabriel Milito es ir borrando a los adversarios a través de la tenencia de la pelota y los constantes ataques por todas las zonas del campo; sin embargo, eso no basta para ir cosechando victorias.

El entrenador del Guadalajara tiene razón, lo más sencillo es analizar los resultados sin el trasfondo del desempeño colectivo del plantel; sin embargo, el argentino debe entender que está en el banquillo del Rebaño y aquí la exigencia es jugar bien y sobre todo, ganar.

Chivas juega muy bonito, pero nada efectivo

El Rebaño Sagrado trató de imponer sus condiciones y tener mayor presencia en la portería rival al jugar con dos delanteros, con el Cuate Sepúlveda y la Hormiga González, pero curiosamente la jugada más peligrosa de todo el primer tiempo la tuvo Miguel Gómez.

Estadísticamente, el chiverío será el que dominó en todos los rubros, e incluso, objetivamente, el equipo jugó mucho mejor que el rival estadounidense; sin embargo, en el futbol es necesario anotar goles y eso es algo que se le ha olvidado a toda esta plantilla de jugadores.

Débiles defensivamente

El Guadalajara mueve la pelota desde el centro a derecha, después a izquierda, buscando que se abran los huecos en la defensa, pero de nada sirve todo esto si no logran anotar goles. Es por eso que un error en defensa, es suficiente para que los rivales capitalicen y se lleven la victoria, tal y como sucedió frente al FC Dallas.

Hormiga necesita más trabajo técnico y mental

Es evidente que Armando González tiene cualidades fuera de lo común para jugar como centro delantero; sin embargo, es evidente de que el juvenil delantero necesita que se le ponga más atención dentro del club, es decir, que se le pongan más ejercicios para controlar el balón de mejor forma para perfilarse a gol y sobre todo, a nivel mental, ya que cada vez se le nota más y más frustrado y desesperado.

La calificación de los jugadores de Chivas contra FC Dallas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.