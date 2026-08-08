Chivas se enfrenta a Dallas FC en un partido clave para sus aspiraciones en Leagues Cup, pero hay buenas noticias.

Chivas se enfrenta al FC Dallas esta noche en un partido clave para sus aspiraciones en la Leagues Cup 2026. El Guadalajara llega obligado a conseguir un buen resultado después de haber empatado ante LAFC en su debut y perder posteriormente el punto extra en la tanda de penales, por lo que una victoria ante el conjunto texano sería fundamental para mantenerse con vida en el torneo.

Aunque Gabriel Milito confesó que este encuentro será el más complicado para Chivas en la Leagues Cup debido al poco tiempo de recuperación entre partidos, el estratega argentino sabe que su equipo necesita ganar. Además, el técnico rojiblanco adelantó que tendrá que realizar algunas rotaciones para darle mayor frescura al plantel, aunque eso no cambia el objetivo: conseguir los tres puntos para acercarse a la siguiente ronda.

Al menos en los pronósticos previos al encuentro, todo parece indicar que el Rebaño Sagrado tiene buenas posibilidades de conseguir el triunfo. Plataformas especializadas en datos futbolísticos y casas de apuestas ya realizaron sus predicciones para este partido, y ambas coinciden en colocar al Guadalajara como favorito para quedarse con la victoria ante Dallas FC.

Una de las plataformas que se inclina por Chivas es BeSoccer, que calcula en 50.2% las probabilidades de que el Guadalajara consiga el triunfo. Sin embargo, su pronóstico apunta a un partido bastante cerrado, pues el resultado que considera más probable es un 1-0 a favor del Rebaño Sagrado, seguido por un 2-1, también para el conjunto rojiblanco.

Por otro lado, la casa de apuestas que patrocina a Chivas tiene todavía más confianza en el equipo dirigido por Gabriel Milito. De acuerdo con sus probabilidades, el Guadalajara tiene un 60% de posibilidades de conseguir la victoria, mientras que el empate aparece con un 21% y un triunfo del Dallas FC solamente alcanza el 19%. En otras palabras, los pronósticos colocan al Rebaño como claro favorito, situación que se espera que se vea reflejada en el campo.

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Dallas FC es un equipo muy ofensivo y es muy probable que veamos un partido con goles

Sin embargo, Chivas no tendrá un rival sencillo, especialmente por el potencial ofensivo del conjunto texano. Dallas FC suma 32 goles en los 18 partidos que ha disputado en la actual temporada de la MLS, una cifra que lo coloca entre las mejores ofensivas del futbol estadounidense. Por ello, aunque los pronósticos favorecen al Guadalajara, todo apunta a que podremos tener un partido abierto y con varias oportunidades de gol.