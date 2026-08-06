La Selección Mexicana Sub-20 logró superar a Panamá y jugará el Mundial 2027 de la categoría. Yohan Orozco, canterano de Chivas, fue parte de la goleada gracias a un gol de cabeza.

La Selección Mexicana Sub-20 logró clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 luego de avanzar a la Semifinal del torneo de la CONCACAF. Yohan Orozco anotó un golazo de cabeza contra Panamá.

A lo largo de este campeonato clasificatorio a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los canteranos del Rebaño Sagrado no han parado de dar de qué hablar. Hugo Camberos y Santiago Sandoval lo han hecho con goles, Samir Inda con asistencias, Sebastián Liceaga con atajadas y una expulsión, y Cristo Navarrete con más tapadas bajo los tres palos.

Otro de los destacados del Guadalajara en los Cuartos de Final en los que superó a la Selección Mexicana Sub-20 ante Panamá fue Yohan Orozco. El defensa del Rebaño Sagrado apareció en las alturas con un brutal cabezazo para anotar el 3-0 parcial.

Hugo Camberos anotó ante Panamá

En el mismo partido, Hugo Camberos se hizo cargo de tirar un penal, pero lo falló tras lanzarlo al palo derecho del portero. Sin embargo, la joya de Chivas tomó el rebote y anotó el 2-0 parcial para comenzar a sellar la clasificación a semifinales.

El próximo partido de la Selección Mexicana Sub-20

El próximo juego de la Selección Mexicana Sub-20 en el campeonato de la CONCACAF será ante Canadá el viernes a las 20:00 del Centro de México. Los jugadores de Chivas necesitan, con sus compañeros del Tri, avanzar a la Final y ganar la definición para poder aspirar al único boleto para estar presentes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.