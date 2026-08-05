El Guadalajara luchó y debió sentenciar el partido en el tiempo regular; sin embargo, en penaltis no encontraron la puntería y se conformaron con un punto.

El reglamento de la Leagues Cup suele ser atípico con respecto al resto de las competencias del planeta entero; sin embargo, analizando el rendimiento del equipo de Chivas durante los 90 minutos, es evidente que el Rebaño merecía mucho más en la casa de Los Angeles FC, en donde el descalabro en penaltis es injusto.

El Guadalajara jugó sin miedo al error, proponiendo todo el tiempo en búsqueda de la portería rival, en donde el plantel cumplió con las expectativas, demostrando ese compromiso y hambre de triunfo en esta competencia internacional.

Gabriel Milito eliminó el “miedo” en Chivas, pero no alcanzó

En ediciones anteriores de la Leagues Cup, el Guadalajara solía demostrar un pánico escénico que le mermaba el rendimiento, situación que no sucedió en este duelo contra Los Angeles FC, en donde se buscó el protagonismo durante los 90 minutos e inclusive, supo sufrir en los momentos de agobio del conjunto estadounidense.

‘Piojo-dependencia’ en Chivas

La delantera del chiverío continúa con la pólvora mojada, en donde Armando González continúa sumando minutos sin poder anotar y comienza a demostrar esa desesperación, por lo que Roberto Alvarado continúa demostrando que es el hombre distinto del plantel rojiblanco, anotando el tercer gol del Rebaño en el semestre, todos de su autoría.

Luis Romo demostró ‘tibieza’

Es evidente de que Luis Romo es el referente del equipo en cuanto a compromiso, liderazgo y hasta ejemplo de profesionalismo en el vestidor del Guadalajara; sin embargo, ha protagonizado muchas situaciones, desde que llegó al Rebaño, en donde demuestra falta de coraje, entusiasmo y hasta corazón. En Chivas queremos ver al aguerrido que jugó la Copa del Mundo, no esta versión a medias tintas.

Cotorro y Efraín Álvarez, con partidazo

Gabriel Milito le devolvió la titularidad a Efraín Álvarez por primera ocasión en el semestre, en donde el ’10’ rojiblanco demostró su calidad y se convirtió en uno de los mariscales de la ofensiva rojiblanca, poniendo en predicamentos en repetidas ocasiones a la escuadra de la MLS.

Por su parte, Bryan González fue más incisivo al ataque que en partidos anteriores, en donde no solamente colaboró con la asistencia para la diana del Piojo Alvarado, sino que tuvo una destacada participación defendiendo y sumándose al ataque. El Cotorro está recuperando el nivel del torneo pasado.

La calificación de los jugadores de Chivas tras juego con LAFC

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.