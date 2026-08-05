El carrilero del Guadalajara estuvo a punto de cometer un error garrafal que fue reivindicado por la veloz intervención del Tala Rangel.

Chivas se enfrenta a Los Angeles FC en un duelo de poder a poder entre dos de los mejores equipos de la Liga MX y de la MLS, en donde Richy Ledezma cometió una grave equivocación que le abrió la puerta a Denis Bouanga, quien perdonó al Rebaño de forma dramática.

El Guadalajara ha tratado de imponer sus condiciones en su visita al BMO Park; sin embargo, el aparato defensivo rojiblanco ha cometido algunas equivocaciones, en donde la escuadra angelina no ha sabido capitalizar de forma increíble.

Ledezma cometió un grave equivocación al regalarle la espalda a Denis Bouanga que aprovechó la desatención del carrilero rojiblanco que dejó botar la redonda, pero definió por encima de forma apresurada al notar la veloz salida del Tala Rangel, por lo que no le pudo dar buena dirección al esférico que se paseó por la línea de gol.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.