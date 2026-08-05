Finalmente, Chivas tendrá su debut en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Los Angeles FC en BMO Stadium de California. El Guadalajara necesita sumar de a tres para mantener sus oportunidades abiertas para avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo binacional.
Cabe destacar que el Rebaño Sagrado viene de tener un inicio de Apertura 2026 irregular debido a que perdió ante Toluca, superó por la mínima diferencia a FC Juárez y empató ante Puebla. A pesar de este comienzo, el Guadalajara mantiene confianza en Gabriel Milito y su proyecto deportivo.