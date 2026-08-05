Chivashermanos y chivahermanas bienvenidos al primer juego de Chivas por la Leagues Cup ante Los Angeles FC. El Guadalajara quiere quedarse con la victoria para mantener abierta la oportunidad de avanzar a los cuartos de final del torneo binacional.

En medio del debut de Chivas en la Leagues Cup 2026, Gabriel Milito afirmó que su mente está puesta en Chivas y no en otro club. Importante declaración del técnico argentino.

Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Jordan Carrillo y en el ataque Armando González.

Chivas enfrenta Los Angeles FC por la J1 de la Leagues Cup 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todas las insidencias del partido.

Finalmente, Chivas tendrá su debut en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Los Angeles FC en BMO Stadium de California. El Guadalajara necesita sumar de a tres para mantener sus oportunidades abiertas para avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo binacional.

Cabe destacar que el Rebaño Sagrado viene de tener un inicio de Apertura 2026 irregular debido a que perdió ante Toluca, superó por la mínima diferencia a FC Juárez y empató ante Puebla. A pesar de este comienzo, el Guadalajara mantiene confianza en Gabriel Milito y su proyecto deportivo.