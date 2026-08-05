En los últimos días se generó una importante polémica en la Liga MX alrededor de los cuerpos técnicos de Matías Almeyda, en Monterrey, y Gabriel Milito, en Chivas, luego de que algunos de sus integrantes aparecieran registrados oficialmente como utileros, pese a que en realidad desempeñan funciones completamente diferentes. La situación despertó dudas entre los aficionados, con algunos medios llamando “trampa” esta situación, como si afectara en algo lo ocurrido en la cancha.

En el caso del Guadalajara, los nombres que aparecen registrados como utileros son Juan Manuel Cortés, analista de video, y Patricio Morales, psicólogo deportivo. Ambos forman parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito y figuran de esa manera no solo en los registros de la Liga MX, sino también en los de la Leagues Cup, ya que ambos torneos utilizan procesos administrativos muy similares para la acreditación del personal.

Sin embargo, esta situación no responde a ningún intento de engañar a las autoridades deportivas por parte de Chivas ni del cuerpo técnico rojiblanco. Todo apunta a que se trata de una limitación derivada de la falta de actualización en los sistemas de registro de la propia Liga MX, por lo que el Guadalajara no está incurriendo en ninguna irregularidad ni violando el reglamento del torneo local o de la Leagues Cup.

Los integrantes del cuerpo técnico de Gabriel Milito necesitan estar presentes en la banca para desempeñar correctamente sus funciones durante los partidos. El problema es que el sistema de registros de la Liga MX únicamente contempla cargos como director técnico, auxiliar técnico, preparador físico, médico, kinesiólogo y utilero, dejando fuera puestos cada vez más comunes en el futbol moderno, como el analista de video o el psicólogo deportivo.

Ante la falta de categorías específicas dentro del sistema de la Liga MX, tanto Chivas como Monterrey optaron por registrar a estos colaboradores como utileros, permitiéndoles estar en la cancha y realizar su trabajo durante los encuentros. Se trata de una solución administrativa derivada de las limitaciones del sistema, mientras se actualizan los registros para contemplar este tipo de funciones especializadas.

Monterrey dio de baja a su “utilero”, pero Chivas los mantiene en el registro del plantel

Tras hacerse pública esta situación, Monterrey decidió dar de baja momentáneamente el registro de uno de los integrantes de su cuerpo técnico que aparecía como utilero. En el caso de Chivas, Juan Manuel Cortés y Patricio Morales continúan apareciendo de esa forma en la documentación oficial, aunque esto no representa una falta reglamentaria, sino una consecuencia de las limitaciones administrativas que actualmente tiene el sistema de registros de la Liga MX y que también impactan en la Leagues Cup.