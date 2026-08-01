El Guadalajara sigue demostrando un estilo de juego avasallador en cada jornada, por lo que se destapó la carencia que está registrando el equipo rojiblanco en este semestre.

Chivas está registrando un irregular arranque de su participación en el Apertura 2026 en donde solamente presumen cuatro puntos de nueve disponibles, en donde las críticas en contra de Gabriel Milito y los futbolistas ha comenzado a incrementarse jornada tras jornada de la Liga MX.

Muchos aficionados y hasta especialistas han coincidido en que el Guadalajara está viviendo una considerable baja de juego, por lo que ya no está arrasando a sus adversarios como lo hicieron en el torneo anterior, en donde su estilo de juego doblegó a casi todos los adversarios del futbol mexicano.

Sin embargo, analizando a detalle el rendimiento del plantel rojiblanco en los compromisos contra Toluca, Bravos y Puebla, se percibe que hay un aspecto importante a considerar y es que el equipo no ha registrado una baja considerable en su desempeño futbolístico, sino que la carencia está en la contundencia.

Y la prueba de ello es que en solamente tres partidos registrados en el Apertura 2026, el Guadalajara ha intentado 59 disparos, en donde de manera alarmante solamente ha anotado dos goles, por lo que es evidente de que la delantera deberá mejorar en zona de definición.

Chivas vs. Toluca

El primer partido del Apertura 2026 fue uno de los más flojos que ha registrado el Guadalajara con Gabriel Milito en el banquillo, ya que su funcionamiento estuvo lejos de lo esperado, aunado a la expulsión de Ángel Sepúlveda, lo que redujo el flujo de jugadas contra la portería rival. En este partido contra los Diablos Rojos, el chiverío disparó en 13 ocasiones, en donde solo 4 fueron a la portería y no anotaron ni un gol.

OPTA

Chivas vs. FC Juárez

Para el juego contra los Bravos, Chivas mostró una sustancial mejora futbolística, ya que se destapó con 22 disparos, de los cuales 8 llevaron dirección a portería, en donde curiosamente solamente entró un disparo y fue en tiempo de compensación por parte de Roberto Alvarado.

OPTA

Puebla vs. Chivas

Para el choque contra el Puebla, el Guadalajara volvió a demostrar dominio absoluto del partido, en donde los rojiblancos volvieron a generar muchas ocasiones de peligro al realizar 24 disparos, de los cuales solo nueve llevaban dirección de portería y solo uno terminó al fondo de las redes.

OPTA

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que más rematan?

Según el portal de estadísticas, OPTA, el Guadalajara ha intentado 59 disparos en lo que va del Apertura 2026, en donde los jugadores que más han rematado a la portería rival son Armando González con 8 ocasiones, seguido de Bryan González y Roberto Alvarado con 7 intentos cada uno.