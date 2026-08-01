El empate de Chivas ante el Puebla tuvo un sabor a derrota para Gabriel Milito y para los jugadores, y lo mostraron en el Cuauhtémoc.

Chivas visitó al Puebla este viernes en actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026, en un encuentro que terminó dejando un sabor agridulce para el Guadalajara. A pesar de dominar amplios lapsos del partido y generar las opciones más claras de gol, el Rebaño Sagrado solo pudo rescatar un empate en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que provocó diversas reacciones tanto dentro como fuera del equipo.

Gabriel Milito estaba claramente molesto con el resultado al terminar el partido

La reacción más evidente fue la de Gabriel Milito, quien durante todo el encuentro mostró gestos de frustración por no conseguir el segundo gol a pesar del dominio rojiblanco sobre el Puebla. Al finalizar el compromiso, el estratega dejó claro en conferencia de prensa que en el vestidor no existe la sensación de haber sumado un punto, sino de haber perdido dos, reflejando la inconformidad por el resultado obtenido.

Incluso, pese a que suele caracterizarse por mantener un perfil mesurado ante los medios, Milito protagonizó un acalorado intercambio de palabras con un periodista durante la conferencia de prensa. El entrenador consideró tendenciosos algunos de los cuestionamientos sobre el rendimiento y los merecimientos del equipo, defendiendo el desempeño mostrado por sus jugadores sobre el terreno de juego.

Armando González también estaba claramente molesto al terminar su participación en el partido

Gabriel Milito no fue el único que dejó ver su frustración en el Estadio Cuauhtémoc. Armando González también protagonizó un momento de evidente enojo cuando abandonó el terreno de juego, pues al llegar a la banca lanzó una patada contra algunos objetos. La reacción refleja el complicado momento goleador que vive el delantero rojiblanco, quien sigue buscando romper la sequía que arrastra desde hace varios meses.

Hugo Camberos ya está en la mira de dos equipos de la Premier League, pero primero quiere triunfar en Chivas

Este viernes también se dio a conocer que Hugo Camberos está siendo seguido de cerca por Arsenal y Tottenham, clubes que enviaron visores para observarlo durante el Premundial Sub-20. Sin embargo, en una entrevista, el padre del canterano explicó que el principal objetivo del jugador sigue siendo consolidarse en Chivas y conquistar un campeonato antes de pensar en dar el salto al futbol europeo.

Javier Hernández escribe una carta a la afición y pone punto final a sus declaraciones contra Chivas

Después de varios días generando polémica por sus declaraciones tras fichar con el Atlético Dallas, Javier Hernández publicó un último mensaje dirigido a la afición rojiblanca. En él aseguró que su cariño por Chivas permanece intacto y explicó que sus críticas estuvieron dirigidas a las personas que encabezaban el proyecto durante su segunda etapa, al considerar que no lo protegieron de las críticas por su rendimiento deportivo y por las polémicas extracancha que protagonizó.