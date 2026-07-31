Hugo Camberos se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera de Chivas, al grado de que desde hace más de un año ha despertado el interés de diversos clubes europeos. Ahora, su extraordinario desempeño con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf ha vuelto a colocarlo en el radar del futbol del Viejo Continente, donde varios equipos siguen muy de cerca su evolución.

La forma en que encara a los rivales, su personalidad para asumir responsabilidades en ataque y los tres goles que ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos parecen estar dando frutos. Gracias a ese nivel, el nombre del canterano rojiblanco vuelve a sonar con fuerza en la Premier League, una de las ligas más importantes y competitivas del mundo.

Hugo Camberos anotó su 3 de 3 y mandó mensaje a Santiago Sandoval.

De acuerdo con la periodista de TUDN, Zaritzi Sosa, visores del Arsenal y del Tottenham estuvieron presentes en el Estadio Cuauhtémoc durante los encuentros del Premundial Sub-20. La misión de ambos clubes era seguir de cerca a Hugo Camberos y analizar la posibilidad de convertirlo en un fichaje para el futuro, dejando claro que el interés por el atacante mexicano sigue creciendo.

Camberos resulta un futbolista muy atractivo para el mercado europeo no solo por el talento que ha demostrado tanto con Chivas como con las selecciones juveniles de México, sino también por su juventud. Su margen de crecimiento sigue siendo enorme, un aspecto que suele ser determinante para clubes que buscan desarrollar jugadores antes de consolidarlos en la élite del futbol internacional.

Por ahora, lo reportado por la citada periodista únicamente confirma que Hugo Camberos está en la mira de Arsenal y Tottenham, por lo que todavía no existe una oferta formal. Habrá que esperar si alguno de estos equipos decide dar el siguiente paso y presenta una propuesta que resulte atractiva para Chivas, pues el interés europeo por el joven atacante nunca ha faltado, aunque el Guadalajara ha preferido esperar el proyecto adecuado.

¿Cuánto pediría Chivas por Hugo Camberos al Arsenal o al Tottenham?

Vale la pena recordar que cuando el Club Brujas de Bélgica mostró interés en fichar a Hugo Camberos presentó una oferta cercana a los seis millones de euros, la cual fue rechazada por Chivas, que pretendía recibir al menos ocho millones. Ahora que el canterano está mucho más consolidado y además ha llamado la atención de dos clubes pertenecientes al llamado Big Six de la Premier League, lo más probable es que el Guadalajara mantenga esa postura o incluso eleve todavía más el precio de una posible transferencia.