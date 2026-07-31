Chivas volverá a la actividad este viernes visitando al Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026, en un encuentro que será el último de la Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup. El Rebaño Sagrado buscará cerrar esta primera parte del torneo con un triunfo, sumando tres puntos importantes antes de enfocarse en el certamen internacional.

Sin embargo, todo parece indicar que existe cierto riesgo de que el partido no pueda comenzar puntualmente debido a las condiciones climatológicas. La posibilidad de una fuerte lluvia ya había sido advertida por distintos periodistas durante días previos, pero fue el propio Guadalajara quien confirmó el panorama con una publicación en redes sociales horas antes del compromiso.

A través de su cuenta oficial de X, Chivas compartió un video desde el Estadio Cuauhtémoc en el que se observan enormes y oscuras nubes sobre el inmueble. Las imágenes encendieron las alarmas entre los aficionados, pues una tormenta podría provocar un retraso en el inicio del encuentro si las condiciones del terreno de juego se ven afectadas.

El Estadio Cuauhtémoc ya ha sido escenario de algunas de las inundaciones más recordadas de la Liga MX. De hecho, el periodista y aficionado rojiblanco Omar Villarreal fue uno de los primeros en advertir sobre el clima en la Angelópolis, recordando aquel Puebla vs. Chivas en el que incluso terminó ayudando a retirar el agua acumulada sobre la cancha, una escena que rápidamente se volvió viral.

En aquella ocasión, aunque inicialmente se informó que el partido solo se retrasaría una hora, el encuentro terminó jugándose al día siguiente, pues incluso después de que dejó de llover, los árbitros realizaron varias pruebas sobre el césped para comprobar que el balón pudiera rodar y botar correctamente, sin posibilidad de reiniciar el encuentro el día que estaba programado.

De momento habrá que estar al pendiente de la información oficial sobre el Puebla vs. Chivas

Al momento de redactar esta nota, faltan aproximadamente tres horas para el inicio del partido, por lo que todavía habrá tiempo para conocer cómo evoluciona el clima en Puebla. En caso de que las condiciones empeoren, no se descarta un retraso o alguna modificación al horario, por lo que será importante mantenerse atento a la información oficial de la Liga MX, de ambos clubes y, por supuesto, a todas las actualizaciones que se publiquen en Rebaño Pasión.