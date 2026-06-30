Chivas inicia su participación en Leagues Cup 2026 en poco más de un mes, y confirmaron todo lo que hay que saber.

Chivas afrontará un semestre cargado de actividad, pues además del Apertura 2026 también disputará la Leagues Cup 2026, un torneo que sigue generando mucha polémica entre la afición mexicana por pausar la actividad de Liga MX. En la fase de grupos, el Rebaño Sagrado tendrá una prueba de alto nivel, enfrentándose a equipos de gran jerarquía en la MLS como LAFC, Seattle Sounders y FC Dallas, con el objetivo de pelear por el título internacional.

A poco más de un mes del debut rojiblanco en la competencia, Chivas confirmó oficialmente las fechas, sedes y la venta de boletos para sus tres compromisos. A través de sus redes sociales, el Guadalajara compartió el calendario definitivo de la fase de grupos, además del enlace para que los aficionados puedan adquirir sus entradas, esperando una importante presencia de seguidores rojiblancos en Estados Unidos para acompañar al equipo.

El debut será el miércoles 5 de agosto frente al LAFC en el BMO Stadium, casa del conjunto angelino. Posteriormente, el Guadalajara enfrentará al FC Dallas el 8 de agosto en el PayPal Park de San José, California, en una sede neutral. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 12 de agosto visitando al Seattle Sounders en el Lumen Field, nuevamente jugando en el estadio de su rival.

Este formato vuelve a alimentar el debate sobre las desventajas que enfrentan los clubes mexicanos en la Leagues Cup. El Guadalajara, al igual que el resto de los equipos de la Liga MX, deberá pasar varios días entrenando y concentrando fuera de sus instalaciones habituales, además de disputar la mayoría de sus partidos como visitante o directamente en los estadios de los equipos de la MLS, una situación que ha sido muy criticada desde la creación del torneo.

La Leagues Cup es uno de los objetivos de Chivas este semestre

En Chivas existe la convicción de competir por todos los títulos posibles durante los próximos años. Aunque la Liga MX será la principal prioridad durante el Apertura 2026, el plantel también tiene la mira puesta en conquistar la Leagues Cup y llegar en el mejor momento posible a la Concacaf Champions Cup de 2027. Futbolistas como Omar Govea ya han dejado claro que el equipo afrontará este torneo con total seriedad y buscará levantar un nuevo campeonato internacional.