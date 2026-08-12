Así están todos los clubes que participan en la competencia entre la Liga MX y la MLS en el ranking rumbo a los Cuartos de Final.

Chivas volvió a fallar en una misión internacional y quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 en la primera fase de la competencia, en donde Gabriel Milito trató de poner en ritmo a varios de sus futbolistas en el último partido contra Seattle Sounders, en donde a los rojiblancos ya no les interesa el marcador.

El Guadalajara le puso seriedad al torneo, pero tras empatar contra Los Angeles FC y perder contra el FC Dallas, sus aspiraciones de calificar a la siguiente ronda es algo imposible, principalmente por los resultados de otros clubes de la Liga MX que están en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, por ser el equipo más grande e importante de todo México, el chiverío estaba obligado a hacer más decorosa esta participación, por lo que un triunfo le ayudó a maquillar este pésimo torneo y sobre todo, le devolvió la confianza para encarar el resto del Apertura 2026.

Así va la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026

Así va la tabla de la MLS en la Leagues Cup 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.