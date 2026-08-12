El exdelantero nacional y del Guadalajara está convencido de que la falta de contundencia de la Hormiga es algo normal entre los delanteros, por lo que el delantero deberá volver a mejorar.

El principal problema de Chivas está en la falta de contundencia de parte de sus atacantes, en donde sobresale la poca puntería que está demostrando Armando González, quien sigue acumulando partidos sin poder reencontrarse con las redes, por lo que las alarmas entre los aficionados se están encendiendo.

Sin embargo, una de las máximas leyendas goleadoras de México, Jared Borgetti, analizó el momento que está viviendo la Hormiga, en donde aseguró que ese tipo de rachas son normales entre los delanteros, por lo que aseguró que este momento hará que siga madurando el delantero del Guadalajara.

“Por rachas que todo delantero pasa y que obviamente es inevitable no hacerlo. No es que esté bien que le pase, pero es normal y él va a tener que aprender a vivir sobre estos momentos y sacarles el provecho, porque el que las cosas no te salgan significa que algo está pasando o algo estás dejando de hacer o algo te falta más por hacer.

“Porque una cosa es que todo te salga bien y no sabes ni porqué. La otra es decir: estoy trabajando y ya no me está alcanzando con lo que anteriormente hacia. Porque es un jugador que ya lo tienen más en la mira los defensas, ya lo cuidan más en la preparación del partido los técnicos y el trabajar y que él se muestre dentro de la cancha va a ser más complicado.

“Eso lo va a hacer crecer al final del día. El que tenga este momento y no esté encontrando el gol, lo va a hacer crecer, porque cuando regrese lo hará mucho más completo y sabiendo qué fue lo que pasó (…) La confianza es algo que prácticamente te puede hacer que hagas hasta lo imposible y cuando no tienes confianza, vas a fallar hasta la que con los ojos cerrados puedes hacer”, declaró el exgoleador en ESPN.

¿Cómo le fue a Jared Borgetti en Chivas?

El exgoleador fichó como refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2009; sin embargo, no pudo demostrar su olfato goleador, ya que después de un semestre se marchó sin siquiera anotar un gol ni en Liga MX ni en Copa Libertadores, principalmente por el ascenso futbolístico del Chicharito Hernández.

¿Desde cuándo no anota Armando González con Chivas?

El delantero del Guadalajara tuvo un año futbolístico de ensueño en el Apertura 2025 y Clausura 2026, en donde anotó un total de 25 goles, 24 en Liga MX y uno más en Leagues Cup; sin embargo, sus más recientes dianas las marcó el 5 de abril en el empate a dos goles contra Pumas en la cancha del Estadio Akron.