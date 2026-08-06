El exdirectivo del Guadalajara considera que ya se le otorgó tiempo suficiente al entrenador argentino para construir un proyecto, por lo que ahora sí, la exigencia solo debe ser el trofeo de campeón.

Gabriel Milito está dirigiendo su tercer torneo al frente de Chivas, en donde ya ha logrado crear y fortalecer un proyecto deportivo poderoso en la Liga MX, por lo que la exigencia debería de ir a la alza a partir de este semestre según consideran algunos especialistas, entre los que destaca Francisco Gabriel de Anda.

El exjugador y exdirector deportivo del Guadalajara dejó en claro que la directiva rojiblanca ha sido paciente y ha cumplido con su parte dándole respaldo para la construcción del proyecto, por lo que ya es necesario que empiece a rendir frutos con campeonatos, ya que considera que en caso de no levantar el trofeo en este semestre, ya debe de considerarse como un fracaso del argentino.

“Yo creo que a Chivas y a Gabriel Milito, ya basta de ‘vamos a consentir’, ‘ahí viene Chivas’, ya se reestructuró, perfecto, pero tiene que ganar un título. No me vengan con las formas, es futbol profesional.

“Tiene que pelear por el título. ¿Si no para qué te traen? Es un privilegio que te contrate Chivas y te dan margen de maniobra. Te dicen: ‘reestructura’, ‘replantea’, ‘selecciona’, ‘arma’ y lo ha hecho muy bien Milito, pero al tercer torneo tiene que ir por el título.

“Si no es campeón, entonces no fue éxito. No lo tienes que correr, pero entonces ya no le puedes aplaudir, entonces quedó a deber y si en el cuarto torneo, si se queda Milito y no es campeón, entonces ya te lo tendrías que pensar (su continuidad). Contratas a un técnico en Chivas para ser campeón, tarde o temprano”, declaró el exdirector deportivo del Rebaño en la cadena ESPN.

¿Cuál es el balance de Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino está dirigiendo su tercer semestre al frente del Guadalajara, en donde en el primer semestre cayó eliminado en Cuartos de Final, siendo el equipo que mejor cerró la fase regular de toda la Liga MX en el segundo torneo llegó hasta Semifinales pese a la ausencia de sus 5 seleccionados que fueron a la Copa del Mundo.