El Emperador levantó la voz y reconoció que el perder la paciencia en el proyecto del entrenador argentino podría ser contraproducente para el futuro del Guadalajara.

Gabriel Milito ha construido un proyecto sólido al frente de Chivas durante el año que ha estado en el banquillo del Rebaño, por lo que muchos especialistas están convencidos de que el Rebaño se encuentra cada vez más y más cerca del ansiado título de Liga MX.

Sin embargo, hay un sector de la prensa e incluso de la afición rojiblanca, que exige la destitución del entrenador argentino, sobre todo por el irregular arranque del Apertura 2026 que registró, por lo que el excapitán y campeón del Guadalajara, Claudio Suárez, apareció para poner orden.

El Emperador reiteró que el pensar en la salida de Gabriel Milito del banquillo tapatío, por cualquier situación, sería “un error” para la institución debido a que se requiere paciencia para salir de la falta de contundencia, por lo que aseguró que el título está muy cerca para los de la Perla de Occidente.

“Se le exige igual de tener que salir campeón (en Leagues Cup). Indudablemente le hace falta un título, pero han logrado algo muy importante: tener estabilidad. Lo veíamos con Fernando Gago, con Veljko Paunovic y no sé quiénes tantos han pasado y se veía un equipo con muchas dudas. Hoy lo veo bien, lo veo estable en el tema de estar sacando jugadores de la cantera, que lo están haciendo bien.

“Aquí es tener paciencia, de que ya van a caer los goles. Están más cerca de ganar un título que de ganar partidos. Sería un error que porque le va mal o a tener dudas, el sacar a Milito. Ahí sí perderían estabilidad. Siento que es uno de los equipos que tiene más estabilidad de todo el futbol mexicano”, declaró el exdefensor en Fox.

Claudio Suárez era escéptico de Gabriel Milito

“Gabriel Milito ha hecho un excelente trabajo. En un principio yo no confiaba en él, porque pensaba que iba a hacer lo mismo de lo que venían haciendo los españoles o el mismo Fernando Gago, que eran chispazos de Chivas, de jugar buen futbol, pero no mantenían esa consistencia.

“Con Gabriel Milito realmente la metodología que utiliza, el sistema de juego que no lo cambia. Recuerdo que empezó a moverle con los defensas y yo no estaba de acuerdo de que estuviera cambiando constantemente hasta que encontró a sus titulares.

“Se aventó un tiro con la directiva por dejar fuera a Alan Pulido o Érick Gutiérrez, jugadores pesados y con contrato. No es fácil y le dieron ese apoyo. Han hecho un gran trabajo y ahora hay que culminarlo con un título porque de nada sirve que ahorita estén jugando bien y que estén de líderes”, declaró el Emperador en Fox a principios del 2026.