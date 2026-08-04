Chivas no tuvo el inicio de torneo que esperaba en el Apertura 2026, luego de registrar una derrota, una victoria y un empate en sus primeros tres partidos. A pesar de que el funcionamiento colectivo ha dejado aspectos positivos, los resultados todavía no terminan de reflejar el nivel que busca Gabriel Milito. Ahora, el comienzo de la Leagues Cup representa una nueva oportunidad para que el Guadalajara cambie la cara, aunque alrededor del club también han surgido varios rumores que podrían influir en el futuro del plantel.

Descartan la posibilidad de que Diego Campillo se vaya a Rayados de Monterrey

Uno de los rumores que más inquietó a la afición rojiblanca en los últimos días fue la supuesta salida de Diego Campillo rumbo a Rayados de Monterrey. El periodista Jesús Hernández aseguró que el defensor estaba en la mira del conjunto regiomontano, pero posteriormente Jesús Bernal aclaró que, exista o no interés, no hay ninguna oferta formal sobre la mesa. Además, luce muy complicado que Chivas acepte fortalecer a uno de sus principales rivales en la pelea por el título.

Chivas no tiene oferta por Diego Campillo.

Por si fuera poco, el propio Diego Campillo dejó claro recientemente que su prioridad es triunfar con el Guadalajara. En una entrevista, el defensor aseguró que el objetivo del plantel es realizar una gran Leagues Cup y pelear por conquistar el campeonato, dejando ver el compromiso que existe dentro del vestidor con el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

La directiva de Chivas está decidida a extender el contrato de Gabriel Milito

La exigencia en Chivas siempre es competir por todos los títulos y el principal responsable del proyecto deportivo es Gabriel Milito. Sin embargo, desde la directiva existe plena confianza en el estratega argentino y no pretenden que su continuidad dependa únicamente de los resultados inmediatos. De hecho, ya trabajan en una renovación de contrato, ya que su vínculo actual finalizaría en menos de un año.

Chivas anotó una cláusula especial en el préstamo de Sergio Aguayo al Deportes Tolima

La salida de Sergio Aguayo rumbo al Deportes Tolima sorprendió a muchos aficionados, ya que es considerado uno de los delanteros con mayor proyección de la cantera rojiblanca. No obstante, el préstamo tiene lógica, pues el conjunto colombiano disputará la Copa Libertadores además de sus competiciones locales, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de que el atacante tenga continuidad. Aun así, Chivas protegió sus intereses incluyendo una cláusula que permitiría recuperarlo en apenas seis meses si así lo considera necesario.

Sergio Aguayo jugará en Colombia.

Miguel Tapias está en la mira de Bravos de Juárez y Gabriel Milito ha dejado claro que no lo tiene contemplado

Distintos reportes de la prensa también señalan que Miguel Tapias habría estado en la órbita de Bravos de Juárez, o al menos mientras Pedro Caixinha seguía al frente del conjunto fronterizo, antes de presentar su renuncia tras la goleada sufrida frente a Pumas en la Jornada 3. Mientras tanto, Gabriel Milito ha dejado claro con sus decisiones que Tapias no entra entre sus principales opciones, ya que ha sido uno de los futbolistas descartados de manera constante en las convocatorias del Guadalajara.