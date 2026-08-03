Chivas se prepara para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup. En medio de este contexto, revelan que está todo acordado para hacer oficial el préstamo de Sergio Aguayo a Deportes Tolima.

Una de las noticias más importantes que surge es en relación a Chivas y el mercado de pases es sobre la de Sergio Aguayo a Deportes Tolima de Colombia. Jon Barbón reportó esta tarde que ya está todo cerrado, pero añadió que el Rebaño Sagrado logró poner una cláusula de repesca a los seis meses de ser necesario.

El fin de semana se supo que el cuarto atacante del primer equipo de Gabriel Milito estaba cerca de salir al futbol de Colombia. El objetivo de la directiva es que el juvenil sume minutos de juego, especialmente porque el equipo sudamericano va a jugar los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026.

En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó, implícitamente, que Sergio Aguayo saldrá de Chivas debido a que decidió no convocar al atacante a la Leagues Cup 2026. A su vez, en las últimas horas, Jon Barbón reveló que el Rebaño Sagrado tiene todo acordado con Deportes Tolima y que el Guadalajara colocó una cláusula de repesca.

Sergio Aguayo saldrá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Las Chivas y Deportes Tolima han llegado a un acuerdo por el préstamo por un año sin opción de compra del delantero Sergio Aguayo quien se va buscando minutos y fogueo internacional. Ojo que Chivas metió una cláusula donde puede solicitar su retorno y reincorporación a Chivas en 6 meses”, confirmó el reportero en X.

¿Qué jugadores se han ido de Chivas para el Apertura 2026?

En lo que va de este mercado de pases, Chivas decidió sacar del equipo a Yael Padilla, Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Leonardo Sepúlveda y Gilberto Sepúlveda. A su vez, el Guadalajara busca acomodar a Miguel Tapias y Eduardo García.

¿Diego Campillo se va de Chivas?

La semana pasada surgió la versión de que Rayados de Monterrey estaría interesado por Diego Campillo, pero Jesús Bernal confirmó que no hay ninguna oferta por el defensa. “En la oficina de Chivas en este instante no hay absolutamente nada por él. Chivas no tiene la más mínima intención de dejarle salir y mucho menos de reforzar a un rival por el título como es Rayados”, confirmó el periodista de ESPN.