Gabriel Milito ya entrenó a Chivas en Verde Valle y emprendió el viaje a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2026. El técnico argentino confirmó una lista de 24 convocados.

Chivas viene de sufrir un nuevo empate ante Puebla en el Apertura 2026 de la Liga MX. El próximo miércoles debutará ante Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026, por lo que Gabriel Milito confirmó los convocados para el certamen binacional con la ausencia de Sergio Aguayo, canterano que saldría a préstamo a Deportivo Tolima de Colombia.

Queda claro que el Rebaño Sagrado no solo está necesitado de victorias, sino también de títulos. Por esta razón, jugadores y cuerpo técnico saben bien que la directiva espera que se empiecen a lograr resultados y campeonatos, porque se hizo una importante inversión para mantener y elevar la calidad de la plantilla.

Tras el amargo empate de Chivas ante Puebla, el Guadalajara puso sus focos en la Leagues Cup 2026, debido a que debuta ante Los Angeles FC el próximo miércoles. Luego del entrenamiento en Verde Valle, el Rebaño Sagrado emprendió su viaje hacia Estados Unidos con una plantilla de 24 jugadores.

Gabriel Milito quiere dejar atrás el empate ante Puebla por el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

Entre los convocados de Gabriel Milito no se encuentra Sergio Aguayo, atacante que sería baja para el Apertura 2026 porque saldría a préstamo a Deportivo Tolima. Entre las caras nuevas se encuentra Ángel Chávez, defensa que ayer no tuvo minutos en la victoria de Tapatío ante la Jaiba Brava.

Foto: IMAGO7 / CHATGPT

Los convocados de Chivas a la Leagues Cup 2026

Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley y Ángel Romero.

Raúl Rangel, Óscar Whalley y Ángel Romero. Defensas: José Castillo, Luis Rey, Ángel Chávez, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Miguel Gómez y Miguel Tapias.

José Castillo, Luis Rey, Ángel Chávez, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Miguel Gómez y Miguel Tapias. Mediocampistas: Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado.

Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado. Atacantes: Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

Chivas enfrentará a Los Angeles FC el próximo miércoles 5 de agosto a las 20:30 en el BMO Stadium de Los Ángeles. El partido se podrá ver tanto en México como en Estados Unidos solamente por Apple TV.