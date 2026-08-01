Todos los detalles para que no te pierdas el compromiso del Guadalajara frente a las emplumadas en el primer duelo del torneo desde la cancha del Estadio Akron.

La espera por fin ha terminado y Chivas Femenil por fin volverá a la actividad después de tres meses de ausencia y lo harán en la cancha del Estadio Akron cuando reciban al Querétaro en la jornada 1 del Apertura 2026, en donde el objetivo solamente es uno: ser campeonas.

El plantel del Guadalajara registró muchas bajas como parte de la planeación y depuración del plantel que encabezó la Directora Deportiva, Nelly Simón, en conjunto del cuerpo técnico comandado por Antonio Contreras, por lo que la afición está escéptica sobre el Rebaño para este torneo.

La escuadra del chiverío femenil registró nueve bajas y solamente incorporó a tres futbolistas en las figuras de Heidi González, Natalia Colín y Natalia Mauleón, por lo que se espera que el entrenador español comience a voltear más a las fuerzas básicas para redondear el plantel.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Querétaro de la jornada 1 del Apertura 2026?

El primer partido del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Querétaro y se llevará a cabo el próximo domingo 2 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cómo crees que le vaya a Chivas Femenil en el Apertura 2026? ¿Cómo crees que le vaya a Chivas Femenil en el Apertura 2026? Campeonas Llegan a la Final Llegan a Semifinales Califican a la Liguilla Eliminadas en fase regular Ya votaron 4 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Querétaro?

La afición del Guadalajara Femenil contará con múltiples alternativas para poder observar el partido de la jornada 1 del Apertura 2026, ya que será transmitido por Amazon Prime, Fox One y Tubi. Sin embargo, recuerda que podrás seguir lo mejor del partido a través de Rebaño Pasión.