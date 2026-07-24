La directiva del Guadalajara aspira a lo más alto en este semestre y no titubeó en admitir que les urge regresar a la Final del Circuito Rosa.

Chivas Femenil se mantiene como uno de los equipos protagonistas de toda la Liga MX semestre tras semestre; sin embargo, el equipo no ha logrado dar el salto de calidad para superar la instancia de Semifinales, por lo que la Directora Deportiva rojiblanca, Nelly Simón, aspira a regresar a la serie por el título en este Apertura 2026.

La directiva del Guadalajara estuvo presente en el evento en el que se dio a conocer el calendario de competencia del Circuito Rosa, así como el nuevo formato de competencia, en donde fue entrevistada sobre diversos rubros, en donde destacan los objetivos del Rebaño Femenil.

“Nosotros siempre tenemos la obligación de estar en los primeros lugares. Hace cuatro años que fuimos campeonas y estamos trabajando muy fuerte para llegar a otra Final. Nos urge otra Final. Internamente lo deseamos, lo trabajamos como no te imaginas.

“Tenemos un gran plantel, así que no será la excepción y vamos a intentar luchar. Estamos trabajando muy fuerte, lo queremos, las jugadoras lo quieren, la institución lo quiere y ojalá que llegue pronto un título más“, declaró la directiva rojiblanca en entrevista con Claro Sports.

¿Cómo le ha ido a Chivas Femenil con Antonio Contreras?

El entrenador español está por dirigir su cuarto torneo al frente del chiverío femenil, en donde ha logrado llevar a las rojiblancas a la Liguilla en todas las ocasiones, llegando a Semifinales en las primeras dos veces y en el más reciente, cayó eliminado en Cuartos de Final.

Sin embargo, el entrenador no ha logrado conectar con la afición rojiblanca, la cual cada vez se manifiesta con mayor fuerza en contra del timonel debido al estilo de juego poco vistoso que propone, además de no darle oportunidades a jugadoras de fuerzas básicas y hasta, por cambiar de posición a varias futbolistas, desaprovechando sus verdaderos potenciales.